Rosja bardziej agresywna niż ZSRR

- W polityce, także międzynarodowej, równie ważne jak to, gdzie jesteśmy, jest to, dokąd zmierzamy - zauważył Sikorski w wystąpieniu na sesji plenarnej 32. Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), która stanowi kontynuację KBWE.

- Akt Końcowy z Helsinek (który ostatecznie doprowadził do utworzenia OBWE - PAP) był możliwy, ponieważ wtedy (w 1975 r. - PAP) blok sowiecki i sam Związek Radziecki zmierzały w odpowiednim kierunku. Z dala od totalitaryzmu i eksportu rewolucji, a w kierunku reform - przypomniał szef polskiej dyplomacji.

- Naszym problemem jest to, że Rosja zmierza dziś w przeciwnym kierunku - od demokracji w stronę totalitaryzmu, od koegzystencji w stronę agresji - ocenił Sikorski.