Opłaty związane z użytkowaniem mieszkania, przynajmniej jeden raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poniosło aż 94 proc. dorosłych Polaków – podaje w badaniu Krajowy Rejestr Długów. Najczęstszym komponentem tej kategorii kosztów są zaś rachunki za energię (83 proc.), śmieci (78 proc.) oraz za wodę i ścieki (77 proc.).

Oznacza to, że zdecydowana większość z nas mocno odczuła wzrost kosztów mieszkaniowych. W tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał bowiem, że koszty użytkowania mieszkania lub domu wraz z nośnikami energii w 2023 r. średniorocznie wzrosły o 14,3 proc. Sama energia elektryczna podrożała o 21,4 proc.

Ponad połowa Polaków płaci za telewizję

Drugą najpowszechniejszą kategorią pochłaniającą domowe finanse są media – 91 proc. z nas w ciągu ostatniego roku choć raz zapłaciło za telefon, Internet czy telewizję. Najczęściej płacimy za dwie pierwsze usługi.

Ciekawe są dane dotyczące opłat za telewizję – płaci za nią 56 proc. Polaków, niezależnie czy to telewizja satelitarna, internetowa czy kablowa. Jednocześnie regulowanie opłat za abonament radiowo-telewizyjny zgłasza raptem 28 proc. badanych. Tu warto popatrzeć na rozkład odpowiedzi w zależności od wieku respondenta. Najrzadziej do płacenia za abonament RTV przyznają się najmłodsi (13,2 proc. w grupie wiekowej 18-29 oraz 18,7 proc. w grupie 30-45). Częściej regulują go natomiast seniorzy (41,6 proc. w grupie wiekowej 46-59 oraz 37,5 proc. w grupie 60+).

Z danych GUS wynika, że usługi telekomunikacyjne w zeszłym roku podrożały średniorocznie o 8,7 proc.

Ostatnią dużą kategorią stałych opłat, które drenują portfele co najmniej połowy Polaków, są polisy i ubezpieczenia. W tym przypadku decydujące znaczenie może mieć fakt, że każdy właściciel pojazdu musi wykupić obligatoryjne ubezpieczenie OC, dlatego też właśnie ubezpieczenia pojazdów są najczęstszymi (62 proc.) wydatkami tej kategorii.

Inne wydatki znacznie rzadsze

Jak się okazuje, 38 proc. Polaków musi też regularnie spłacać pożyczki lub kredyty – najczęściej są to kredyty gotówkowe, rzadziej raty i kredyty hipoteczne. Tu również warto spojrzeć na rozkład wskazań w podziale na wiek respondenta. I tak, najrzadziej (4,3 proc.) raty na kredyty hipoteczne obciążają budżety osób powyżej 60. roku życia, a najczęściej (18,2 proc.) osób w wieku 30-45 lat.

Badanie KRD pokazuje również, że raptem co piąty Polak musi płacić regularnie za bilet na transport publiczny lub za edukację (obie kategorie po 18 proc. wskazań). Jedynie 8 proc. z nas regularnie opłaca natomiast abonament medyczny.

Nie regulujemy opłat w terminie, bo…

…przegapiamy termin zapłaty. Tak twierdzi co trzeci badany przez KRD. Co czwartemu Polakowi przytrafiło się nie uregulować rachunku na czas ze względu na wzrost kosztów utrzymania oraz ze względu na konieczność pokrycia innego wydatku.

Jak podaje Krajowy Rejestr Długu, prawie jedna trzecia Polaków (29 proc.) przyznaje, że czasami zdarza im się opóźnienie w płatności rachunku, a co 10. osoba deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ogóle nie uregulowała przynajmniej jednego zobowiązania.

„Co niepokojące, 18 proc. badanych, którzy spóźnili się z płatnością rachunku oraz 1/5 tych, którzy w ogóle nie uregulowali przynajmniej jednego z nich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, twierdzi, że przyczyną takiej sytuacji były problemy finansowe, w tym nagromadzenie zaległości w płatnościach” – czytamy w komentarzu do badania.