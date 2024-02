Jak ZUS wyznacza kwotę emerytury?

Czynnikami wpływającymi na kwotę przyszłego świadczenia emerytalnego są między innymi zarobki, które osoba osiągnęła w trakcie całej swojej aktywności zawodowej. Opłacane regularnie składki na ubezpieczenie społeczne tworzą kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym, który później wyznaczy wysokość przyszłego świadczenia. Ważna jest także oczekiwana długość pobierania emerytury, czyli okres, przez który emeryt będzie korzystał z wypłat. Oprócz tego ZUS bierze pod uwagę także kapitał początkowy, który został zgromadzony przed rokiem 1999, oraz środki z subkonta OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny).

Kto może liczyć na 3000 zł emerytury? Kalkulator ZUS

Kalkulator emerytalny dostępny na stronie ZUS to narzędzie, które pozwala na wstępną ocenę wysokości przyszłego świadczenia. Prognoza opiera się na założeniu podziału zgromadzonych środków przez średnie dalsze trwanie życia. Podając dane takie jak ostatnie zarobki, wiek, czy przewidywany czas przejścia na emeryturę, można uzyskać orientacyjną kwotę przyszłego świadczenia. Ważne jest jednak, by pamiętać, że wyniki te mają charakter prognozy i nie stanowią gwarantowanej kwoty.

Jak wynika z analiz, aby móc liczyć na emeryturę w wysokości około 3000 zł brutto, konieczne jest osiąganie miesięcznych zarobków na poziomie około 6300 zł brutto.

Jak sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury?

ZUS udostępnia na swojej stronie internetowej kalkulator emerytalny, który pozwala na wstępne oszacowanie wysokości przyszłego świadczenia. Jest to narzędzie przydatne do planowania finansów, jednak należy pamiętać, że przedstawia ono jedynie prognozowaną kwotę emerytury, która nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń, a wyniki są tylko orientacyjne. Do obliczeń kalkulator wymaga podania danych, takich jak ostatnia informacja o stanie konta w ZUS, płeć, data urodzenia, kwota składek oraz deklarowany wiek przejścia na emeryturę.

Warunki otrzymania minimalnej emerytury

Aby otrzymać minimalną emeryturę w Polsce, konieczne jest spełnienie określonych warunków:

Wiek emerytalny - kobiety muszą ukończyć 60 lat, a mężczyźni 65 lat,

- kobiety muszą ukończyć 60 lat, a mężczyźni 65 lat, Staż pracy - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Oznacza to, że przepracowanie jedynie 10 lat nie gwarantuje przyznania minimalnej emerytury. Aktualnie, dla osób, które spełniają te wymogi, minimalna kwota świadczenia w Polsce wynosi 1588,44 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej wypłacana kwota wynosi 1445,48 zł. Z uwagi na waloryzację emerytur, od 1 marca 2024 roku minimalna emerytura wzrośnie do 1 783,82 zł brutto, co oznacza 1623,28 zł netto na rękę.