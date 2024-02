15 lutego rusza rozliczanie zeznań podatkowych za 2023 rok

15 lutego 2024 roku w usłudze Twój e-PIT pojawią się deklaracje podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP i informacji PIT-DZ. Tego dnia można rozpocząć składanie rocznych rozliczeń PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Podatnicy mają na to czas do 30 kwietnia 2024 roku.

Zwrot podatku. Co musisz zrobić, aby go dostać?

Miłym elementem rocznego rozliczenia może być zwrot podatku. Jeżeli w ciągu roku rozliczeniowego podatnik nadpłacił podatek lub zapłacił go nienależnie – przysługuje mu zwrot pieniędzy. Ponadto na dodatkową kwotę po złożeniu rocznej deklaracji można też liczyć w przypadku odliczenia niektórych ulg. Podatek może zostać zwrócony również dzięki rozliczeniom z małżonkiem lub dzieckiem.

Termin zwrotu podatku w usłudze Twój e-PIT. Jak sprawdzić?

Jeśli podatnik spodziewa się zwrotu podatku, status złożonej deklaracji można łatwo sprawdzić przez internet. Wystarczy zalogować się do usługi Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl, wejść w zakładkę ZŁOŻONE DOKUMENTY, a następnie STATUS ZWROTU. Tam powinna znaleźć się informacja o tym, czy urząd skarbowy wysłał już przelew.

Kiedy otrzymasz zwrot podatku?

Urząd skarbowy rozpoczyna wysyłanie zwrotu podatku już od 16 lutego. To jednak, kiedy go otrzymasz, zależy od kilku czynników, na przykład od tego, kiedy złożysz rozliczenie roczne i jaką drogą.

Jeżeli zależy ci na czasie, warto złożyć deklarację przez internet – wówczas urząd ma 45 dni od tego dnia na zwrócenie nadpłaty. W przypadku rozliczenia rocznego, które trafi do urzędu skarbowego w formie papierowej, czas ten się wydłuża do 90 dni. Osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na zwrot w ciągu 30 dni.

Najpóźniej więc (w przypadku kiedy złoży się papierowe rozliczenie roczne 30 kwietnia 2024 roku) zwrot podatku można dostać do końca lipca 2024 roku.

Kto otrzyma zwrot szybciej?

Zwroty do kwoty 5000 zł są wypłacane automatycznie – tym samym nadpłata do tej kwoty może sprawić, ze zwrot podatku będzie przyspieszony. Wszystko zależy od tego, jaka będzie liczba wniosków, które wpłyną do urzędu skarbowego. Dlatego warto rozliczyć się najszybciej, jak to możliwe, dzięki czemu podatnik nie będzie musiał długo czekać.