Czym jest sołtysowe?

Świadczenie zwane sołtysowym do dodatek do emerytury dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i pełniły przez co najmniej 8 lat funkcję sołtysa.

Kto może otrzymać świadczenie sołtysowe?

Tzw. sołtysowe mogą otrzymać osoby, które:

ukończyły 60 lat (w przypadku kobiet) oraz 65 lat (w przypadku mężczyzn);

pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje ;

; pełniły funkcję sołtysa przez nie mniej niż 8 lat.

Ponadto należy pełnić funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, co oznacza, że dodatek do emerytury dotyczy osób, które pełniły tę funkcję po tej dacie. Podkreślane jest natomiast, że jeśli ktoś był sołtysem zarówno przed, jak i po 1990 roku, to jeżeli spełnia pozostałe warunki, otrzyma sołtysowe.

Ile wynosi świadczenie sołtysowe?

Sołtysowe wynosi aktualnie 300 zł. Jednak już w marcu zostanie ono waloryzowane na takich samych zasadach jak emerytury i renty. We względu na waloryzację w wysokości 12,12 proc. od marca dodatek do emerytury wzrośnie do 336 zł.

Osoby otrzymujące tzw. sołtysowe nie muszą składać żadnego wniosku, by otrzymać wyższą kwotę, zostaje ona przyznana automatycznie.

Ile osób wnioskowało o sołtysowe?

Okazało się, że sołtysowe to popularny dodatek do emerytury, gdyż jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazanych przez "Fakt" do końca listopada 2023 roku złożono 34 373 wnioski.

Niesprawiedliwe warunki? Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów chce zmian

Choć sołtysowe jest bardzo popularne i ponad 31 tysięcy osób je otrzymało, to jednak pewne kwestie sprawiają, że wnioski osób, którym takie świadczenie się należy, są odrzucane. Dlatego też w listopadzie ubiegłego roku do Senatu wpłynęła petycja przygotowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Chodzi o zmiany w ustawie z dnia 26 maja 2023 roku o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

KSS wnioskuje w niej, aby zmienić brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a nowe przepisy zakładały, że o dodatek będą mogły starać się osoby, które ukończyły wiek emerytalny i pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż 7 lat.

Skąd taka propozycja? Ponieważ nie zawsze rady gminy określają długość kadencji w taki sposób, aby osiągnąć wymagane 8 lat. Zdarzało się więc, że sołtysowe nie było przyznawane osobom, którym do osiągnięcia 8 lat brakowało nawet zaledwie kilku dni.

Ponadto KSS chciałoby, aby usunąć również przepis, który wskazuje, że dodatek należy się tylko tym sołtysom, którzy pełnili swoje funkcje po 1990 roku.

W styczniu 2024 roku petycja ta została rozpatrzona przez senacką Komisję Petycji, a senatorowie, którzy ją popierają, przygotowują projekt nowelizacji ustawy, który byłby zgodny z powyższymi założeniami.