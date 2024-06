"Chcemy, aby od 1 października rodzice mogli składać wnioski do programu Aktywny Rodzic i decydować się na jedno z trzech nowych świadczeń" – powiedziała w poniedziałek w Zakopanem Aleksandra Gajewska. "Każde dziecko w wieku do lat trzech otrzyma wsparcie. Każdy rodzic będzie mógł wybrać, z którego świadczenia skorzysta. Wspieramy rodziny w sposób kompleksowy, dając im pełen wybór i pozostawiając decyzję w ich rękach" – mówiła.

Reklama

Program Aktywny Rodzic: Zapowiedź ministerstwa

Gajewska zadeklarowała, że od 1 października rodzice zyskają możliwość logowania się i składania wniosków za pośrednictwem ZUS w "bardzo łatwy i intuicyjny sposób" i wybrać świadczenie, które najbardziej odpowiada ich potrzebom. Minister przekazała, że zależy jej na rozwijaniu instytucjonalnej opieki i edukacji wczesnodziecięcej. "Mamy 6,5 mld zł, aby stworzyć nowe miejsca w żłobkach. Te fundusze czekają na wykorzystanie. Rozmawiamy o tym z przedstawicielami samorządów. Chcemy, aby m.in. w powiecie tatrzańskim powstały nowe placówki" – mówiła.

Reklama

Minister dodała, że chce, aby z tej transzy powstało 102 tys. nowych żłobków w całej Polsce. "Mam nadzieję, że duży udział w ich powstaniu będą miały gminy z Małopolski, bo tutaj wciąż rodzi się bardzo dużo dzieci, mimo że mamy kryzys demograficzny" – mówiła Gajewska. Minister w poniedziałek przyjechała na Podhale, aby spotkać się z samorządowcami i zwiedzić działający od roku pierwszy żłobek w gminie Czarny Dunajec. Powstał on dzięki wsparciu z programu Aktywny Maluch.

Program Aktywny Rodzic: Trzy rodzaje świadczeń

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" (tzw. babciowe) wyniesie 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku dzieci potrzebujących stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością codziennego współudziału opiekuna dziecka w leczeniu, rehabilitacji i edukacji – świadczenie wyniesie 1900 zł miesięcznie. Wsparcie będzie przysługiwało także na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Drugie świadczenie "aktywnie w żłobku" ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzice ponoszą za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Trzecie świadczenie – "aktywnie w domu" – będzie przeznaczone głównie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, bez spełnienia warunku aktywności zawodowej. Chodzi o rodziców, którzy nie będą mogli uzyskać prawa do świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub ich dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki. Będzie przysługiwało na analogicznych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania środków na każde – w tym na pierwsze i jedyne dziecko – w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie na 24 miesiące.

Autor: Szymon Bafia