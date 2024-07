Kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Reklama

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Ustawa pozwala jednak dokonywać weryfikacji co roku. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2021 r.

"Ostatnie lata bardzo wyraźnie pokazały, że system weryfikacji kryteriów dochodowych jest nieadekwatny do potrzeb i dostępnych danych dlatego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęto prace nad obowiązkową weryfikacją coroczną kryteriów w terminach pozwalających na dokładniejszą estymację progu interwencji socjalnej. Dodatkowo powołany w MRPiPS zespół ds. reformy systemu pomocy społecznej przeanalizuje sposób liczenia dochodu" – wskazała wiceministra rodziny Katarzyna Nowakowska, cytowana w komunikacie resortu.

Reklama

Podwyżki kryteriów dochodowych od 2025 roku

Jak podało MRPiPS, rząd przyjął rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej wyniesie 1010 zł, co oznacza wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc. Z kolei dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł, co oznacza wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie maksymalnej kwoty zasiłku stałego - do 1229 zł, co oznacza wzrost o 229 zł, czyli o 23 proc.

Kto dostanie zasiłek? Przykładowe wyliczenie

Dla przykładu: pani Anna, która ponad rok temu straciła pracę, sama wychowuje dwoje dzieci. Rodzina Pani Anny o posiada dochód o wysokości 1000 zł i pobiera zasiłek okresowy w kwocie 800 zł. Po weryfikacji kryteriów w pomocy społecznej zaproponowanych przez rząd rodzina będzie mogła otrzymać ten zasiłek w kwocie 1469 zł (jeżeli do tej pory pani Anna nie podejmie zatrudnienia).

Kolejnym przykładem, który przytoczył resort, jest rodzina państwa Jolanty i Jana z dwójką dzieci w wieku szkolnym. Pan Jan jest ciężko chory i Pani Jolanta opiekuje się mężem, w związku z czym nie podejmuje zatrudnienia. Rodzina o dochodzie 1600 zł, pobierająca dziś zasiłek okresowy w wysokości 800 zł. Po weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej zaproponowanych przez rząd, zasiłek dla tej rodziny wzrośnie do kwoty 1692 zł.

Z kolei pan Kazimierz z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, samotnie gospodarujący w swoim gospodarstwie domowym, bez dochodu, pobierający dziś zasiłek stały w maksymalnej wysokości 1000 zł. Po weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej zaproponowanej przez rząd otrzyma maksymalny zasiłek stały w wysokości 1229 zł.

Reforma systemu pomocy społecznej

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prace rozpoczął Zespół ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej. Jego zadaniem jest weryfikacja dostępności świadczeń i usług społecznych, sytuacji pracowników systemu pomocy społecznej, ocena funkcjonowania instytucji całodobowych oraz ich finansowania.

Specjalny zespół tematyczny, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele GUS i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dokona oceny aktualnego sposobu wyliczania progu interwencji socjalnej.

MRPiPS przekazało, że po analizie aktualnego stanu zespół opracuje propozycje zmian prawnych oraz innych rekomendacji. "Reforma powinna doprowadzić do integracji różnych form wsparcia oraz współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami. To przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań pomocowych" - podkreślił resort rodziny.(PAP)