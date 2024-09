Aktywnie w żłobku: od 1.10.2024 r. 1500 zł nowego zasiłku dla rodziców bez względu na wysokość dochodu, jednak nie dla wszystkich

Świadczenie Aktywnie w żłobku przysługuje na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego. Muszą one znajdować się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub są objęte opieką opiekuna dziennego - znajdującego się w wykazie opiekunów dziennych. Ale to nie jedyny warunek jaki mają do spełnienia rodzice by dostać zasiłek.