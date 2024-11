Według Światowej Organizacji Zdrowia i Alzheimer's Disease International, obecnie na świecie żyje około 55 milionów osób cierpiących na demencję, a liczba ta ma wzrosnąć do 139 milionów osób do 2050 roku. Naukowcy z New York Federal Reserve, którzy przeanalizowali zarówno amerykańskie raporty kredytowe, jak i dane Medicare, odkryli, że w ciągu pięciu lat przed zdiagnozowaniem demencji średnia ocena kredytowa danej osoby może zacząć spadać, a zaległości w płatnościach – rosnąć.

Zaburzenia pamięci szkodzą finansom

„Oprócz podatności na opóźnienia w płatnościach, wczesne stadium [choroby Alzheimera i powiązanych zaburzeń] może wpływać na otwieranie nowych rachunków i akumulację zadłużenia, wykorzystanie kredytu i / lub zestaw kredytów” – napisali naukowcy w raporcie. Redakcja CNN podaje przykłady osób, które przez większość swojego życia były metodyczne w wręcz „wojskowy” sposób. Uporządkowana dokumentacja finansowa, rachunki opłacone na czas – w pewnym momencie w tę metodykę wkradał się bałagan. Nagle osoby zaczęły wykonywać niepotrzebne przelewy, podejmowały nieodpowiedzialne finansowo decyzje. To okazało się niezdiagnozowaną wówczas wczesną demencją.

Opóźnione płatności, nagła lekkomyślność

Inny przykład to były dyrektor finansowy, który gromadził stosy niezapłaconych rachunków, jednocześnie finansując nowy samochód, którego nie potrzebował. Dotychczas bardzo konserwatywny w kwestii swoich pieniędzy, wpajał swoim dzieciom, jak ważne jest spłacanie karty kredytowej w całości co miesiąc, aby uniknąć odsetek. Gdy okazało się, że jest winien 50 000 dolarów w opłatach, odsetkach i opłatach za opóźnienia w płatnościach na karcie, nie zapłacił podatków, a także zakupił nowe auto, zaniepokoiło to jego córkę. U jej ojca zdiagnozowano później demencję.

Zarządzanie pieniędzmi w chorobie

Bliscy chorych na demencję mówią o tym, że szczególnie trudne jest zarządzanie pieniędzmi, do których ci mają dostęp. Chorzy wydają znaczne kwoty na rzeczy, których nie potrzebują ani nawet nie chcą. Łatwo padają ofiarami oszustw telefonicznych. Wypłacają pieniądze z bankomatu kilkukrotnie razy dziennie i rozdają każdemu, kto o nie poprosił.

Dodając do tego koszty opieki długoterminowej, osoby z demencją szybko wpadają w tarapaty finansowe. Rodzina chorej na demencję założyła firmę Sibstar, oferującą kartę debetową w Wielkiej Brytanii, z której może korzystać osoba z demencją, aby zachować pewne poczucie autonomii finansowej i zaangażowania społecznego. W razie potrzeby opiekunowie rodzinni mogą monitorować transakcje debetowe za pośrednictwem aplikacji. W miarę pogarszania się stanu osoby z demencją, opiekun może ustalić limity dotyczące ilości pieniędzy wydawanych w danym dniu lub tygodniu oraz miejsca, w których karta może być używana (np. w bankomatach, online lub w sklepie spożywczym).

Automatyczne płatności rozwiązaniem

Ponieważ demencja może pogarszać się z czasem, a osoba w początkowym stadium może nie zdawać sobie sprawy, że jest bardziej podatna na błędy finansowe i oszustwa, amerykański National Institute on Aging zaleca, aby rodzina podjęła kroki na wczesnym etapie, aby złagodzić te obawy. Może to być coś tak prostego, jak ustawienie automatycznych płatności rachunków dla osoby z demencją.