Polityka Trumpa a wartość dolara

Główne powody wzrostu siły dolara to powrót Donalda Trumpa do Białego Domu i jego zapowiedzi dotyczące wprowadzenia nowych ceł. Nowa administracja Trumpa może istotnie wpłynąć na politykę wewnętrzną i międzynarodową, co skłania wielu ekspertów do przewidywania umocnienia dolara w kolejnych latach - czytamy na Bloombergu.

Zapowiedzi Trumpa sugerują protekcjonistyczny kierunek dla gospodarki, który miałby bezpośredni wpływ na wartość dolara. Trump na stanowisku prezydenta mógłby zwiększyć wydatki publiczne, co zmieniłoby przewidywania ekonomistów dotyczące dolara. Analitycy z banków inwestycyjnych, takich jak JPMorgan, Goldman Sachs i Citigroup, przewidują dalsze wzrosty wartości dolara, szczególnie w przypadku wprowadzenia nowych ceł. Zdaniem JPMorgan sam wynik wyborów w USA wystarcza, aby umocnić dolara, nawet bez konkretnych informacji nt. nowych decyzji nowej administracji.

Kurs dolara wobec euro

George Saravelos, szef badań nad rynkiem walutowym Deutsche Banku, twierdzi, że jeśli pełna agenda Trumpa wejdzie w życie, kurs euro względem dolara może spaść poniżej parytetu. Analitycy JPMorgan przewidują, że dolar umocni się nawet o 7% w najbliższych miesiącach, co przybliży euro do parytetu z dolarem, a kurs wobec juana chińskiego może wzrosnąć do około 7,40.

Kurs dolara w 2025 roku

Eksperci z Barclays i Brown Brothers Harriman są przekonani, że kontynuacja wzrostu wartości dolara jest prawdopodobna. Zwracają uwagę, że zarówno polityka Trumpa, jak i sytuacja gospodarcza USA wspierają wartość dolara.

Wynik wyborów w USA osłabia perspektywy gospodarcze dla UE i Chin, a tym samym dla euro i juana. Kit Juckes z Societe Generale przewiduje, że dolar osiągnie swój szczyt przed inauguracją Trumpa, ale utrzyma się na wysokim poziomie przez cały przyszły rok.

Umocnienie dolara krótkotrwałe?

Nie wszyscy analitycy są pewni, że wzrost dolara będzie trwały. Steve Barrow ze Standard Banku przypomina, że podczas pierwszej kadencji Trumpa wprowadzenie ceł ostatecznie zakończyło się osłabieniem dolara. Barrow przewiduje, że obecna siła dolara może być krótkotrwała, a w dłuższej perspektywie może dojść do jego osłabienia. Ulrich Leuchtmann z Commerzbanku ostrzega, że Trump może chcieć osłabić dolara, co mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność waluty.

Wpływ dolara waluty rynków wschodzących

Silny dolar wywiera presję na inne waluty, w tym euro, które jest szczególnie narażone na osłabienie. Europa, z jej dużą zależnością od eksportu, zmaga się z ryzykiem osłabienia kursu euro, co dodatkowo osłabia już teraz słaby wzrost gospodarczy. Silny dolar wpływa także negatywnie na waluty krajów rozwijających się – wszystkie 23 waluty rynków wschodzących monitorowane przez Bloomberg osłabiły się od wyborów prezydenckich w USA. Szczególnie dotknięte zostały takie waluty jak południowoafrykański rand i węgierki forint.