„Patrząc długoterminowo, obszary takie jak zrównoważony rozwój i zielone technologie są gotowe doświadczyć znacznego wzrostu strukturalnego napędzanego przez zmianę priorytetów konsumentów w kierunku opcji przyjaznych dla środowiska, zachęt politycznych dla czystej energii i szybkich postępów technologicznych”, mówi Julia Pollak, główna ekonomistka w ZipRecruiter, w wywiadzie dla CNBC Make It.

Occupational Information Network (O*NET) Departamentu Pracy USA prowadzi bazę danych obejmującą prawie 900 zawodów, klasyfikując je według tolerancji na stres w skali od 0 do 100, która bierze pod uwagę umiejętność radzenia sobie z krytyką i radzenia sobie w sytuacjach o wysokim poziomie stresu – przypomina CNBC Make It.

Jak wynika z danych departamentu pracy wiele z tych zawodów o niskim poziomie stresu i wysokim poziomie wynagrodzenia znajduje się w sektorze zrównoważonego rozwoju.

Oto 5 poszukiwanych zielonych stanowisk, które oferują medianę rocznej pensji powyżej 100 000 USD i charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem stres (wszystkie mają poziom niższy niż 70 na 100):

Inżynier środowiska

Inżynierowie środowiska wykorzystują matematykę i nauki ścisłe do opracowywania rozwiązań, które chronią środowisko i zdrowie publiczne. Pracują nad projektami, takimi jak poprawa jakości wody, zarządzanie odpadami i kontrola zanieczyszczeń. Praca na stanowisku inżyniera środowiska wymaga co najmniej tytułu licencjata, znajomości przepisów ochrony środowiska i biegłości w posługiwaniu się oprogramowaniem do modelowania i projektowania. Ile można zarobić? Mediana rocznej pensji inżyniera środowiska to 100 090 USD

Inżynier systemów energii słonecznej

Inżynierowie systemów energii słonecznej projektują, rozwijają i zarządzają sprzętem i systemami, które wykorzystują energię słoneczną do wytwarzania czystej energii. Ta praca zazwyczaj wymaga tytułu licencjata, znajomości systemów fotowoltaicznych i doświadczenia w zakresie oprogramowania do projektowania i symulacji. Wartość środkowa rocznej pensji inżynierowie systemów energii słonecznej wynosi 111 970 USD.

Naukowiec lub technolog teledetekcji

Osoba zatrudniona na taki stanowisku może liczyć na pensję znacznie powyżej 100 tys. dol. (mediana rocznej pensji 112 280 USD). Naukowiec lub technolog teledetekcji zbiera i analizuje dane z samolotów lub satelitów, na przykład w celu rozwiązywania problemów w takich dziedzinach jak planowanie urbanistyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie zasobami naturalnymi. Wymagania: ukończenia studiów podyplomowych, w tym odpowiedniego tytułu magistra.

Ekonomista środowiskowy

Na tym stanowisku mediana rocznej pensji jest na poziomie 115 730 USD. Ekonomista środowiskowy bada tematy, takie jak alternatywne wykorzystanie paliw, ochrona gleby i zanieczyszczenie, oceniają koszty i korzyści polityk i przepisów mających wpływ na środowisko.

Specjalista ds. zasobów wodnych

Specjaliści ds. zasobów wodnych projektują i pomagają wdrażać programy mające na celu poprawę działań w zakresie oszczędzania wody i dostarczania bezpiecznej, czystej wody różnym społecznościom. Większość stanowisk wymaga tytułu licencjata i umiejętności technicznych, w tym analizy danych i doświadczenia w pracy z różnymi systemami oprogramowania. Mediana rocznej pensji na tym stanowisku to 157 740 USD.