Przemyślany dobór słów może poprawić Twoją reputację zawodową i wiarygodność, wzmocnić Twoje relacje i wyznaczyć tempo awansu w pracy. Natomiast słaba komunikacja i negatywne nastawienie mogą mieć odwrotny skutek podważając Twoją wiarygodność - czytamy na portalu CNBC Make It.

Oto trzy frazy, które eksperci cytowania przez CNBC zalecają używać, aby w oczach współpracowników wydawać się mądrzejszymi, bardziej rozważnymi i bardziej godnymi zaufania.

„Potrzebuję pomocy”

Eksperci cytowani przez CNBC Make It twierdzą, że użycie zwrotu „potrzebuję pomocy” to prawdopodobnie najtrudniejsze zdanie do włączenia do swojego życia zawodowego. W powszechnym odczuciu konieczność proszenia o pomoc może sprawić, że poczujesz się bezbronny, nieinteligentny lub nie będziesz mieć kontroli nad sytuacją. Jednak według Simona Sineka, autora bestsellerów i eksperta od przywództwa w biznesie, może to poprawić twoje relacje w miejscu pracy.

To „tak powszechne nieporozumienie”, że proszenie o pomoc sprawia, że ​​wydajesz się słaby — ludzie są bardziej skłonni zaufać ci, gdy prosisz ich o pomoc, niż odwrotnie, powiedział Sinek podczas rozmowy z komikiem Trevorem Noahem na konferencji Brilliant Minds 2024.

„Rozumiem, co mówisz ….”

Ogromną częścią nauki, budowania relacji i rozwoju w pracy jest słuchanie. Jeśli chcesz, aby ludzie zwracali uwagę na twoje pomysły, musisz zrobić to samo dla innych. Ekspertka ds. komunikacji Jessica Chen radzi, że jeżeli podczas spotkania będziesz chciał wtrącić się do rozmowy, to zamiast przerywać komuś wypowiedź lub nagle włączać się do rozmowy, słuchaj uważnie i poczekaj, aż skończy swoje myśli. Później, zanim podzielisz się swoimi spostrzeżeniami, nawet jeśli masz przeciwny punkt widzenia, zacznij zdanie od słów: „Rozumiem, co mówisz ….”.

„Nie wiem, ale się dowiem i wrócę do ciebie”

Myśl o tym, że wyglądasz na nieprzygotowanego lub niekompetentnego, może być stresująca, szczególnie na dużym spotkaniu zespołu lub w rozmowie z bardziej doświadczonymi współpracownikami.

Jednak przyznanie się do braku odpowiedzi pokazuje wrażliwość i inteligencję emocjonalną, a także chęć bycia przejrzystym. Jednocześnie pokaż, że jesteś gotowy znaleźć rozwiązanie, według Rupal Patel, doradcy wykonawczego i byłego agenta CIA.