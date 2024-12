Kompetencje twarde dezaktualizują się szybko

Reklama

Zdaniem Terry’ego Petzolda, który jest ekspertem ds. rekrutacji od blisko 25 lat, techniczne umiejętności często się dezaktualizują. Podaje przykład programowania. Jeszcze 3 lata temu wydawało się, że jest to kompetencja przyszłości, która gwarantuje wysokie i stabilne zarobki. Rozwój sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych sprawił jednak, że sytuacja zmieniła się w ciągu 2-3 lat o 180 stopni.

Ekspert nie twierdzi, że rozwijanie i aktualizowanie swoich technicznych umiejętności nie ma znaczenia. Firmy mogą jednak same szkolić w tym zakresie już posiadanych pracowników, doskonale dopasowując zakres rozwijanych umiejętności do potrzeb firmy.

Inteligencja emocjonalna kompetencją przyszłości

Firmy coraz częściej koncentrują się podczas rekrutacji na szukaniu pracowników, którzy posiadają odpowiedni psychologiczny profil - pisze CNBC. To obszar, który znacznie trudniej rozwijać i modelować niż konkretne umiejętności twarde. W środowisku zawodowym najważniejszą kompetencją miękką jest inteligencja emocjonalna (EQ), czyli zdolność do zarządzania swoimi emocjami i wpływania na stan emocjonalny współpracowników.

Osoby z wysokim EQ budują dobre zawodowe relacje i sprawdzają się jako liderzy. Zdaniem Petzolda największe sukcesy zawodowe odnoszą osoby, które posiadają zarówno wysokie kompetencje twarde (np. w zakresie biga data czy bezpieczeństwa), ale również są inteligentne emocjonalnie. To one będą jego zdaniem przyszłymi liderami branży IT.

Kluczowe kompetencje wymagające inteligencji emocjonalnej:

CNBC wymienia w artykule najważniejsze umiejętności, które wymagają inteligencji emocjonalnej i są kluczowe w dzisiejszym środowisku pracy. To:

- umiejętność dawania i otrzymywania konstruktywnego feedbacku;

- umiejętność zarządzania konfliktami;

- prowadzenie trudnych rozmów pod presją czasu;

- zdolności perswazji współpracowników i przełożonych;

- efektywne prezentowanie pomysłów przełożonym.