Zgodnie z opublikowanym we wtorek raportem „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w I kwartale 2025 r. firmy w siedmiu z ośmiu analizowanych obszarów planują pozyskiwanie nowych pracowników. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w tym okresie, która pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wyniosła plus 15 proc. Oznacza to spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do zeszłego kwartału, a także o 2 pkt proc. rok do roku.

Gdzie najwięcej ofert pracy?

Najwięcej ofert pracy mogą spodziewać się kandydaci w obszarze IT – w tej branży prognoza netto wyniosła 25 proc. Wiele nowych rekrutacji planują także firmy z obszaru transportu, logistyki i motoryzacji, gdzie wskaźnik wyniósł 22 proc. W branżach finansów i nieruchomości, przemysłu i surowców, a także dóbr i usług konsumpcyjnych wskaźnik wyniósł odpowiednio 17 proc., 16 proc. oraz 15 proc. Pracodawcy działający w branży energetyki i surowców liczą się natomiast ze stagnacją rynku pracy, bowiem ich prognoza rekrutacyjna wyniosła zero.

W ocenie dyrektora generalnego ManpowerGroup w Polsce Tomasza Walenczaka, wyniki badania wskazują, że wiele organizacji patrzy na początek nowego roku z optymizmem. "Oczywiście nie możemy zapominać o planie B, ostatnie lata dość dotkliwie nauczyły nas bowiem, że w każdej chwili może wydarzyć się coś nieoczekiwanego, a wszelkie geopolityczne czy gospodarcze konflikty niezwykle mocno odbijają się na rynku pracy" – dodał Walenczak.

Największe potrzeby w branży IT

Według niego pracodawcy z branży IT deklarują największe potrzeby rekrutacyjne na czas od stycznia do końca marca, co wynika między innymi z otwarcia nowego cyklu projektowo-budżetowego, jak również wzmacniania wielu inwestycji w obszarze technologicznym. "Zauważyć można też trend swego rodzaju wzrostu dynamiki tej branży po wcześniejszych perturbacjach. Choć branża transportu, logistyki i motoryzacji przechodzi obecnie sporo różnego rodzaju zmian, to wciąż wiele firm przenosi część swojej aktywności lub lokuje się całkowicie w Polsce" - zauważył Walenczak.

Polska wciąż atrakcyjnym rynkiem rekrutacyjnym

Dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce zwrócił uwagę, że choć koszty związane z prowadzeniem działalności znacznie wzrosły, to Polska nadal pozostaje atrakcyjna pod kątem lokalizacji oraz dostępu do specjalistów.

Z raportu wynika, że największe plany rekrutacyjne mają firmy z południa, północnego zachodu i północy Polski. Najniższą, choć wciąż dodatnią prognozę zatrudnienia zadeklarowały firmy działające na wschodzie kraju.

"Południowy zachód jest obszarem, gdzie konkurencja o nowe ręce do pracy będzie dość zacięta. To natomiast wynika z faktu, że w regionie tym zlokalizowanych jest wiele organizacji obsługujących firmy ulokowane w Europie Zachodniej, które również zapowiadają mocny start nowego roku" – ocenił Walenczak. (PAP)