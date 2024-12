Coraz bogatsi miliarderzy

Reklama

Z raportu UBS Billionaire Ambitions wynika, że liczba miliarderów w 2024 roku wzrosła z 2544 do 2682, a ich majątki z 12 do 14 biliona dolarów. Dla porównania – w 2015 roku majątki miliarderów wynosiły ponad dwukrotnie mniej (6,3 bln dol.).

Najlepsze wyniki finansowe osiągnęli w tym roku zdecydowanie miliarderzy z USA. Ich liczba wzrosła z 751 do 835. Majątki najbogatszych Amerykanów zwiększyły się z 4,5 do 5,8 biliona dolarów. Najmocniej skorzystali magnaci z sektora przemysłowego oraz technologicznego.

Reklama

Ubożejący Chińczycy

Rok 2024 był zdecydowanie gorszy dla chińskich miliarderów, których majątki zmniejszyły się z 1,8 do 1,4 biliona dolarów - pisze Reuters. Co więcej, spadła także liczba osób z majątkiem przekraczającym 1 miliard dolarów – z 520 do 427. Sytuacja najbogatszych w Państwie Środka pogarsza się już od 2021 roku, gdy łączna wartość ich majątków sięgnęła 2,5 biliona dolarów. Oznacza to spadek w ciągu kilku lat aż o 44 procent.

Główne powody problemów chińskich krezusów? Specjalista ds. globalnego zarządzania majątkiem z UBS Benjamin Cavalli wskazuje na dwa – spadek cen nieruchomości w Państwie Środka związany z kryzysem w tej branży oraz spadek wartości chińskich firm, których dużymi posiadaczami są miliarderzy. Na kondycji chińskiej giełdy ciąży słaba kondycja tamtejszej gospodarki.

Niemcy z największą liczbą miliarderów

Znakomicie mieli się w tym roku najbogatsi obywatele Indii – liczba miliarderów w tym kraju wzrosła o ponad jedną piątą, a ich majątki o ponad 40 proc. Łącznie niewiele brakuje im już do poziomu 1 biliona dolarów.

Najwięcej miliarderów dolarowych mają Niemcy. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmują Szwajcarzy, którzy wyprzedzili Brytyjczyków.