Mit oszczędnych Niemców obalony. Są dwa razy bardziej zadłużeni od Polaków

Jeżeli wczytamy się uważnie w dane MFW, to okazuje się, że Polacy są w niewielkim stopniu zadłużeni w porównaniu do gospodarstw domowych najbardziej rozwiniętych krajów. Dług obywateli naszego kraju w stosunku do PKB to 26,7 proc. W Niemczech to koło dwa razy więcej (55 proc.). Oto najbardziej i najmniej zadłużone nacje na świecie.