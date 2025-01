Taryfa taryfie nierówna

Konsumenci indywidualni korzystają z dwóch taryf: G11 i G12. Pierwsza z nich nalicza cenę stałą cenę energii niezależnie od pory dnia i nocy, czy dnia tygodnia. Taryfa G12 dzieli dobę na tę z droższym i tańszym prądem. Konsumenci zapłacą więcej za zużyty prąd w strefie dziennej trwającej 14 godzin. Tańszy prąd płynie w taryfie nocnej, czyli między godziną 22.00 a 6.00 i między 13.00 a 15.00 w ciągu dnia. Trudno powiedzieć, która taryfa jest bardziej opłacalna. Wszystko bowiem zależy od indywidualnych potrzeb, każdego użytkownika prądu.

Początkowo oszczędzanie prądu może wydawać się trudne i wymagać będzie wypracowania nowych nawyków. Eksperci radzą, by zmiany wprowadzać stopniowo, zaczynając od tych, które najłatwiej jest wprowadzić w życie. Efekty nawet drobnych zmian będzie już widać na pierwszych nowych rachunkach za prąd.

1. Korzystaj ze światła dziennego

Przyzwyczajeni do sztucznego oświetlenia zapomnieliśmy już o jego darmowym źródle: świetle słonecznym. Aby je maksymalnie wykorzystać, wystarczą drobne zmiany w aranżacji mieszkania. Zasłony całkowicie blokujące dostęp słońca do pokoi wystarczy zastąpić roletami dzień-noc lub roletami rzymskimi. Ułatwią one kontrolę ilości światła wpadającego do pomieszczeń Jest to ważne zwłaszcza zimą, gdy dni są krótsze, a zasnuwające niebo chmury wręcz zachęcają do włączenia sztucznego oświetlenia. Wówczas wystarczy tylko bardziej odsłonić okna, by mieć więcej światła.

Stół roboczy lub biurko warto postawić przy oknie, co pozwoli nam lepiej wykorzystać naturalne oświetlenie. Po południu lub wieczorem gdy czytamy książkę, lub gramy na laptopie warto wybrać punktowe oświetlenie, które oprócz mniejszego zużycia energii niż lampy podsufitowe to jeszcze dzięki bardziej skoncentrowanej mocy zadba o nasz wzrok.

Warto również planować swoją pracę i wykonywać ją w ciągu dnia. Korzystając z naturalnego światła, nie tylko oszczędzimy na rachunkach. Światło słoneczne to również doskonały „poprawiacz” nastroju, który ułatwi nam np. sprzątanie domu.

2. Gaś niepotrzebne światło

Zapalone światło w pustym pokoju, to energetyczny grzeszek, który na sumieniu ma wielu z nas. Zwłaszcza zimą, gdy krótkie, pochmurne dni aż proszą o to, by włączyć lampę czy żyrandol. Mimo to warto wyrobić sobie nawyk wyłączania światła przy wychodzeniu z pokoju, czy kuchni.

3. Żarówki energooszczędne i lampy led

Kolejnym pomysłem na to jak zaoszczędzić na rachunkach za prąd jest wymiana żarówek na energooszczędne, a najlepiej na oświetlenie typu led. Wybierając żarówki, warto sprawdzić ich moc wyrażoną w luksach. Im więcej luksów tym mocniejsze będzie światło żarówki. Warto również zwrócić uwagę na to, jaką barwę ma światło emitowane przez nią: białe, słoneczne, czy neutralne.

Jeszcze mniej energii pobiera oświetlenie typu led. Najczęściej jest to taśma z drobnymi punktami świetlnymi, której długość można dostosować do indywidualnych potrzeb. Taka taśma doskonale sprawdza się jako listwa oświetlająca blat roboczy pod szafką kuchenną. Znaleźć je można również w lamkach na biurko.

Zaletą taśm typu led jest również szeroka gama barw. Oprócz standardowego, białego, słonecznego i neutralnego w sklepach można kupić taśmy w konkretnym np. czerwonym, albo zielonym kolorze oraz wielobarwne.

4. Zainstaluj czujniki ruchu

Czujniki ruchu najczęściej instalujemy tam, gdzie rzadko przebywamy: w piwnicy, w garażu, czy wokół domu. Doceni je każdy, kto, wchodząc do ciemnego pomieszczenia, miał zajęte obie ręce, a w dodatku musiał wymacać na ścianie kontakt, by włączyć oświetlenie. Taki czujnik zareaguje automatycznie gdy znajdziemy się w jego pobliżu i włączy nam światło, po czym wyłączy gdy wyjdziemy z pomieszczenia.

5. Wyjmij wtyczki z kontaktu

Nieużywany sprzęt taki jak telewizor, laptop, czy ładowarka do komórki może pobierać prąd przez całą dobę. Owszem utrzymywanie różnych urządzeń w trybie czuwania przyspiesza ich włączenie. Warto wówczas uświadomić sobie, że te urządzenia ciągną prąd 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. I o ile zużycie prądu w ciągu jednej doby może wydawać się wręcz nieistotne, to jeśli przemnożymy je przez ilość dni i lat działania komputera czy konsoli to kwota, jaką za to zapłacimy może być zaskakująco wysoka. Dlatego warto wyjmować wtyczki z kontaktu.

Zamiast wyjmować wtyczki bezpośrednio z kontaktów, można posłużyć się specjalną szyną-rozgałęziaczem. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk na szynie, by wyłączyć dopływ prądu do wielu podłączonych do niej urządzeń.

6. Korzystaj z programatorów czasowych

Wiele urządzeń ma wbudowany timer, czyli urządzenie, które automatycznie wyłączą je po upłynięciu określonego czasu. Warto o tym pamiętać, gdy zdarza się nam zasypiać przed telewizorem, albo gdy słuchamy muzyki relaksacyjnej przed snem.

Programator czasowy mają również pralki automatyczne i zmywarki. Dzięki temu można ustawić czas prania lub zmywania na najbardziej optymalny i zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

7. Dostosuj pojemność pralki i zmywarki do potrzeb swojej rodziny

Dobrze przemyśl zakup sprzętu AGD do domu. Dwuosobowa rodzina nie potrzebuje pralki na 8 kg prania, ani zmywarki o pojemności 120 litrów. I na odwrót. Sześcioosobowej rodzinie nie wystarczy pralka o pojemności 4,5 kg, ani zmywarka o pojemności 45 litrów.

W pierwszym przypadku możliwości obu urządzeń nie będą w pełni wykorzystywane, bo najzwyczajniej zabraknie brudnych ubrań oraz talerzy i szklanek. W drugi przypadku rodzina będzie zbyt często włączać pralkę i zmywarkę, co będzie prowadzić do nadmiernego zużycia zarówno prądui wody.

Kolejną kwestią jest klasa energetyczna sprzętów AGD. Im wyższa tym urządzenie zużywa mniej energii. Często mają one programy eko, które dają najlepszy efekt przy najmniejszym zużyciu prądu i wody. Warto też pamiętać, by prać i zmywać w możliwie najniższej temperaturze, ponieważ im wyższa temperatura wody, tym większe zużycie prądu. Dlatego temperaturę podczas prania i zmywania wybieraj zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

8. Gotuj potrawy pod przykryciem

Kucharze doskonale to wiedzą z praktyki, że woda w garnku szybciej się ugotuje jeśli będzie on przykryty pokrywką. Gotując w ten sposób, możemy zaoszczędzić nawet 30 proc. energii zużywanej podczas przygotowania posiłków. Dlatego warto od razu kupować garnki z przykrywkami.

Innym sposobem na oszczędność energii w czasie gotowania jest też właściwe dobieranie garnka do wielkości palnika w kuchence elektrycznej lub płycie ceramicznej. Chodzi o to, by płyta nagrzewała się tylko pod samym garnkiem, a nie dookoła niego. Podobniej jest z gotowaniem na płycie gazowej. Zbyt duży płomień, zamiast ogrzewać dno garnka będzie ogrzewał jego boki, przez co większość energii zostanie rozproszona na całą kuchnię.

9. Nie rozmrażaj potraw w piekarniku i mikrofalówce

Gotowe danie wyjęte z zamrażarki kusi, by je wstawić do nagrzanego piekarnika czy mikrofali i rozmrozić. Wydaje się, że to szybki sposób na jego przygotowanie. Nic bardziej mylnego, gdyż zimna potrwa będzie obniżać temperaturę w urządzeniu, zmuszając je do stałego zwiększania poboru mocy. A wystarczy dzień wcześniej wyjąć takie danie z zamrażarki i wstawić je do lodówki na talerzu. Nie tylko oszczędzimy prąd, ale jeszcze mamy gwarancję, że w daniu nie rozwiną się szkodliwe bakterie.

10. Dbaj o czystość filtrów

Tak jak w klimatyzacji w samochodzie tak i w domowych urządzeniach takich jak odkurzacz czy oczyszczacz powietrza należy regularnie czyścić i wymieniać filtry. Zakurzone filtry powodują, że urządzenie pobiera więcej energii niż to potrzeba.

Dodatkowe korzyści przyniesie także zmniejszenie mocy ssania odkurzacza. Pomoże w tym odpowiednio dobrana końcówka do czyszczonej powierzchni. Inna sprawdzi się na dywanie, a inna na płytkach z gresu.