Harmonogram wypłat z ZUS nie pozostawia wątpliwości

Reklama

Każda osoba uprawniona do emerytury bądź renty w decyzji o przyznaniu świadczenia otrzymuje również informację o terminie wypłaty. Harmonogram wypłat z ZUS przewiduje ich aż siedem: 1., 5., 6., 10., 15., 20., 25. dnia każdego miesiąca.

Kiedy MRPiPS opublikuje wskaźnik waloryzacji?

Jeśli termin wypłaty emerytury lub renty wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy to Zakład przesyła świadczenia dzień lub dwa przed terminem. W tym roku 01 marca wypada w sobotę, co oznacza, żepierwsze marcowe zwaloryzowane wypłaty świadczeń muszą trafić na konta świadczeniobiorców najpóźniej do 28 lutego. Przyspieszony termin wypłat świadczeń oznacza również, że MRPiPS może wcześniej niż 01 marca opublikować wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2025 rok.

Trzy propozycje jak wyliczać wskaźnik waloryzacji

Obecnie wskaźnik waloryzacji emerytur jest ściśle powiązany z inflacją, która jak pokazują prognozy m.in. NBP, będzie z roku na rok spadać. Dlatego ministerstwo rodziny już teraz pracuje nad nowymi przepisami regulującymi sposób jego wyliczania. Jak podał Business Insider na stole leżą trzy warianty zmian w waloryzacji:

inflacja emerycka powiększona aż o 50 proc. wzrostu płac ,

, waloryzacja kwotowo-procentowa , czyli np. podwyżka o 6 proc., ale nie mniej niż 200 zł (resort nie podaje konkretów, to nasze założenia),

, czyli np. podwyżka o 6 proc., ale nie mniej niż 200 zł (resort nie podaje konkretów, to nasze założenia), zrównanie waloryzacji emerytur z realnym wzrostem płac.

Czy i która z propozycji wygra być może dowiemy się jeszcze w tym roku. A na razie pozostaje nam cierpliwie czekać, aż rząd opublikuje wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2025 rok. I życzyć seniorom by był jak najwyższy.