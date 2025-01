Najbogatsi są jeszcze bogatsi

Łączny majątek najbogatszych ludzi na świecie wzrósł z 13 bilionów dolarów do 15 bilionów dolarów w ciągu zaledwie 12 miesięcy. Jest to drugi co do wielkości roczny wzrost majątku miliarderów od początku tworzenia raportów Oxfam.

Ubóstwo kontra miliardy w rękach 1 proc. ludzi

Z danych opublikowanych przez Bank Światowy (BŚ) wynika, że liczba osób żyjących w ubóstwie prawie się nie zmieniła od 1990 roku, podała organizacja. 1 proc. najbogatszych ludzi posiada prawie 45 proc. całego światowego majątku, podczas gdy 44 proc. ludzkości żyje poniżej granicy ubóstwa, które według BŚ wynosi 6,85 dolarów dziennie.

Bogaci z urodzenia

Aktywa najbogatszych ludzi rośną w szybszym tempie niż przewidywano wcześniej. Raport podkreśla wzrost „niezasłużonego bogactwa”, pokazując, że 60 proc. bogactwa miliarderów pochodzi obecnie z dziedziczenia, monopolu lub wpływów „koleżeńskich powiązań”.

Władcy niemal absolutni

Oxfam prognozuje, że w ciągu najbliższej dekady pojawi się co najmniej pięciu bilionerów. Zdaniem Amitabh Behar, dyrektora wykonawczego Oxfam International, garstka uprzywilejowanych osób przejęła stery światowej gospodarki w sposób „który kiedyś uważano za niewyobrażalny”.

Musk będzie jeszcze bogatszy

Pierwszym bilionerem w historii świata już wkrótce może zostać Elon Musk, dyrektor generalny Tesli i bliski sojusznik Trumpa. Informa Connect Academy szacuje, że stanie się to już w 2027 roku. Według Bloomberg Billionaires Index obecny majątek Muska jest wart około 440 miliardów dolarów.

Jak twierdzi Behar, pieniądze, które trafiają na konta bankowe superbogatych, zamiast być przeznaczane na tak płace nauczycieli czy opracowywanie nowych leków „nie tylko szkodzą gospodarce, ale są też szkodliwe dla ludzkości”.

Upadek mitu "self-made" milionera

„Tak wielu z tak zwanych ‘self-made’ to w rzeczywistości spadkobiercy ogromnych fortun, przekazywanych z pokolenia na pokolenie w ramach niezasłużonych przywilejów. Nieopodatkowany miliard dolarów w spadku to zniewaga dla sprawiedliwości, utrwalająca nową arystokrację, w której bogactwo i władza pozostają zamknięte w rękach nielicznych” – powiedział.