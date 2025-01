Projekt Stargate

Projekt o nazwie Stargate został ujawniony w Białym Domu, a w oficjalnym przedstawieniu go wzięli udział CEO Softbanku Masayoshi Son, dyrektor OpenAI Sam Altman oraz współzałożyciel Oracle Larry Ellison.

Szef Softbanku poinformował, że bank zainwestuje w ciągu czterech lat w projekt 100 mld dol. Początkowa wartość kapitału ma wynosić właśnie 100 mld dol. i wzrośnie w czasie jego rozwoju do 500 mld dol. (mowa tutaj o wkładzie wszystkich podmiotów wchodzących w skład nowo powstającego tworu). Ma powstać oddzielna firma odpowiadająca za realizację.

Stargate zbuduje centra danych w stanie Teksas, a jak poinformował Ellison, inwestycja jest już w trakcie realizacji.

Reindustrializacja USA

Firma OpenAI zwróciła uwagę w swoim poście na portalu X, że inwestycja ma być częścią procesu reindustrializacji USA i zasobem, który zwiększy poziom bezpieczeństwa narodowego kraju oraz sojuszników Stanów - pisze CNBC.

Prezesem Stargate ma zostać szef Softbanku. Poznaliśmy także „kluczowych początkowych partnerów technologicznych” projektu – mają to być Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle oraz OpenAI.

Z wypowiedzi Trumpa wynika, że we wspomnianej kwocie 500 mld dol. nie zostały uwzględniony kapitał, który ma do inwestycji wnieść Softbank, co może oznaczać, że potencjał finansowy przedsięwzięcia jest jeszcze wyższy, niż oznajmiono.

CHIPS Act

Stargate to kolejny dowód na to, że USA poważnie traktuje inwestycję w infrastrukturę technologiczną. W 2024 roku weszła w życie specjalna ustawa CHIPS Act (ang. Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act). Jej celem jest wzmocnienie krajowej produkcji półprzewodników oraz zmniejszenie zależności od zagranicznych dostawców, zwłaszcza z Azji. Akt przewiduje ogromne inwestycje – ponad 50 miliardów dolarów – na rzecz rozwoju infrastruktury, badań i rozwoju, a także wsparcia dla amerykańskich producentów mikroprocesorów.

Ustawa ma na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej USA, zapewnienie bezpieczeństwa technologicznego oraz wsparcie innowacji w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, 5G czy motoryzacja. CHIPS Act jest również odpowiedzią na globalne problemy z łańcuchami dostaw, które uwidoczniły się podczas pandemii COVID-19. Ustawa ma na celu przyciągnięcie inwestycji zarówno ze strony krajowych, jak i zagranicznych firm, tworząc nowe miejsca pracy i wspierając amerykański przemysł technologiczny.