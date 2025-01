Inflacja zaskoczyła rząd

Jeszcze w 2024 roku rząd zakładał waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie 5,82 proc. Ministerstwo Finansów zakładało wówczas, że inflacja wyniesie 4 proc. Opublikowane w tym tygodniu przez Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące cen pokazują, że w ciągu ostatniego roku wzrosły one „tylko” o 3,6 proc. A to przełoży się na obniżenie wskaźnika waloryzacji do 5,42 proc. Wielu seniorów obawia się, że podwyżka nie zrekompensuje im odczuwalnego przez nich wzrostu cen.

Ile od 01 marca wyniesie najniższa emerytura?

Obecnie najniższa emerytura wynosi 1 780,96 złotych brutto. Zakładając, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 5,42 proc., może ona wzrosnąć do 1 877, 49 złotych brutto. Różnica w wypłacanej kwocie wyniesie 96,53 złote.

Kto dostanie podwyżkę emerytury przed terminem?

Harmonogram wypłat świadczeń z ZUS przewiduje 7 terminów. Są to: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Zgodnie z przepisami jeśli termin wypłaty wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy to Zakład przesyła świadczenia wcześniej o dzień, lub dwa.

W tym roku 01 marca wypada w sobotę. Co oznacza, że pierwsze marcowe zwaloryzowane wypłaty muszą trafić na konta emerytów i rencistów najpóźniej do 28 lutego.

Co dalej z trzynastkami?

Wskaźnik waloryzacji emerytur wpłynie również na wysokość tegorocznych trzynastek i czternastek. Obligatoryjnie wszyscy uprawnieni do emerytur i rent otrzymają trzynastki wraz z kwietniowymi świadczeniami. Zakładając, że poziom waloryzacji wyniesie 5,42 proc., to każdy świadczeniobiorca otrzyma dodatkowo 1 877,49 złotych brutto.

Kto załapie się na czternastkę?

Trzynastka i czternastka będą w tym roku wypłacane w tej samej wysokość. Ale czternastka w możliwej kwocie 1 877,49 złotych brutto trafi jedynie do emerytów i rencistów, których zwaloryzowane świadczenia nie będą wyższe niż 2 900 złotych brutto. Osoby, które przekroczą ten limit, będą miały pomniejszone świadczenie zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, a minimalna wypłata wyniesie 50 zł brutto.

Kiedy ZUS wypłaci czternastki?

Jeśli chodzi o termin wypłaty czternastek, to wciąż czekamy na rozporządzenie rządu, którym zostanie on określony. Na razie wiadomo tylko tyle, że seniorzy muszą poczekać na jej wypłatę do drugiej połowy roku.

Ostateczną wartość wskaźnika waloryzacji oraz wysokość trzynastki i czternastki poznamy dopiero pod koniec lutego. W bieżącym roku rząd planował wydać na trzynastki i czternastki dla seniorów 31 mld zł. Niższy wskaźnik waloryzacji może obniżyć wypłaty o ponad 2 miliardów złotych.