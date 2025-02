Nim wskażemy różnice ułatwiające wybór: Visa czy Mastercard, generalna uwaga. Jeśli chcemy wybrać kartę kredytową, z której korzystać będziemy podczas ferii zimowych czy urlopu w kraju, w Polsce – nie ma znacznie, na kartę której organizacji się zdecydujemy. Co innego jednak z feriami lub urlopem spędzanymi zagranicą: tam karta Visa czy Mastrcard, którą wybierzemy ma znaczenie, bo jedna lub druga daje więcej określonych korzyści.

Reklama

Jeśli karta kredytowa z polskiego banku ty tylko Visa lub Mastercard

Visa i Mastercard to dwie organizacje, które mają prawie wyłączność w Polsce na karty kredytowe. Oferują je praktycznie wszystkie banki – zazwyczaj zresztą mają w swojej ofercie dla klientów karty kredytowe obu organizacji – i Visa, i Mastercard.

Doradcy finansowi radzą, by mieć karty obu organizacji – a co do zasady dwie, bo gdy jedna zawiedzie, to by nie przeżyć rozczarowania lub uniknąć kłopotów z finalizacją rachunku, można wykorzystać drugą. Choć nie ma formalnie żadnych przeszkód do posiadania jednocześnie i karty Visa, i karty Mastercard, trzeba pamiętać, że w korzystaniem z nich wiążą się opłaty. Czyli dwie karty, to zazwyczaj podwójny koszt.

Karta kredytowa: Visa i Mastercard: jakie podobieństwa

Karty wystawiane i przez organizację Visa, i Mastercard są różnego rodzaju: przedpłacone, debetowe, kredytowe. Co je wyróżnia, o ile inne niż karta kredytowa wymagają posiadania na przypisanym do karty rachunku wolnych środków – gotówki lub przyznanego limitu pieniędzy – o tyle karta kredytowa pozwala, jak sama nazwa wskazuje, regulować płatności na kredyt, a więc z odroczonym terminem płatności.

Przy czym o ile całą sumę wydatków poczynionych w okresie rozliczeniowym uregulujemy w terminie płatności, to wszystkie wcześniejsze operacje regulowania należności w ramach przyznanego limity są nieoprocentowane czyli bezkosztowe. Dopiero gdy nie spłacimy w określonym terminie wydatkowanej kwoty, traktowane są jak kredyt czyli doliczane są odsetki, za to można spłacić tylko część długu, a resztę spłacać w ratach.

Mastercard a Visa: co trzeba wiedzieć o różnicach, wybierając kartę

Wybierając kartę płatniczą w Polsce spotkasz się praktycznie tylko z kartami Mastercard lub Visa. Większość banków ma w swojej ofercie karty od obu organizacji. Najważniejsze podobieństwa wskazywane w analizie przygotowanej przez ekspertów portalu Rankomat.pl, to:

transakcje bezgotówkowe – obie karty są do tego stworzone, więc możesz każdą z nich płacić praktycznie w wszystkich polskich sklepach stacjonarnych i internetowych,

wypłata gotówki – jeśli chcesz pobrać gotówkę za pośrednictwem bankomatu, możesz to zrobić obiema kartami płatniczymi,

płatności zbliżeniowe – jeśli tylko Twoje karta ma taką funkcję, możesz ich dokonywać (dziś płatności zbliżeniowe to już standard),

płatności mobilne – chcesz korzystać z Apple Pay, Google Pay lub innych płatności mobilnych? Obie karty Ci to umożliwiają – o ile tylko umożliwia to Twój bank,

chargeback – zwrot pieniędzy, jeśli natkniesz się na kontrahenta (sam proces nieco różni się u obu dostawców, ale obaj chronią swoich klientów)

Visa i Mastercard – jakie są programy lojalnościowe?

Obie firmy oferują swoim użytkownikom dostęp do programów lojalnościowych. Visa Benefit i Mastercard Bezcenne Chwile to programy, które pozwalają użytkownikom kart płatniczych na korzystanie z rabatów, voucherów lub wygrywanie nagród.

Program lojalnościowy Visa Benefit. Visa Benefit to odpowiednik zakończonego programu Visa Oferty. Program polega na tym, że korzystając z karty Visa możesz otrzymać vouchery, rabaty lub inne korzystne oferty u partnerów. Na przykład robisz zakupy online, na stronie partnera wpisujesz kod rabatowy „PLVISA15” i otrzymujesz 15% rabatu na sprzęt AGD.

Program lojalnościowy Mastercard Bezcenne Chwile. Bezcenne Chwile to program, w którym zbierasz punkty za płatności w przypadku kart Mastercard, następnie wymieniasz je na nagrody. Każda transakcja bezgotówkowa to punkty na Twoim koncie. Za płatności u partnerów zbierasz punkty szybciej. Nagrodami są nagrody rzeczowe lub vouchery, subskrypcje w popularnych serwisach oraz bilety i zaproszenia na wydarzenia.

Visa czy Mastercard w Polsce?

Jeśli chodzi o korzystanie z kart płatniczych w Polsce, to w codziennym użytkowaniu nie ma między nimi praktycznie żadnej różnicy. Zarówno Visa jak i Mastercard są akceptowane nawet w bardzo małych sklepach stacjonarnych.

Jednym wyróżnikiem może być możliwość personalizacji karty – jednak to bardziej zależy od Twojego banku. Innym elementem przy wyborze karty do korzystania z niej w Polsce może być też program lojalnościowy, bo tu są różnice między Visa a Mastercard, o których pisaliśmy wyżej.

Visa czy Mastercard za granicą?

Najważniejsza różnica między kartami Visa a Mastercard staje się wyraźnie widoczna, gdy płacisz za granicą lub w obcej walucie. Opłaty nie są znacząco wyższe po jednej lub drugiej stronie (to zależy głównie od banku, który wydał daną kartę), ale inna jest procedura przewalutowania.

Visa a przewalutowanie – walutą rozliczeniową jest polski złoty. To oznacza, że Twoja transakcja zostanie przewalutowana tylko raz. Na stronie internetowej Visa możesz skorzystać z kalkulatora walutowego i sprawdzić, jaki kurs wymiany spotkasz, płacąc kartą Visa podczas międzynarodowej podróży.

Mastercard a przewalutowanie – walutą rozliczeniową jest euro lub dolar. To oznacza, że Twoja transakcja zostanie najpierw przeliczona na którąś z tych walut, a dopiero później na złotówki. Najczęściej oznacza to tyle, że płacisz więcej, bo każde przewalutowanie to dodatkowe opłaty.

Źródło: Rankomat.pl