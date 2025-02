Waloryzacja rent i emerytur. Tyle wyniesie najniższe świadczenie

W 2025 r. wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 105,5 proc., co oznacza wzrost świadczeń o 5,5 proc. - wynika z informacji MRPiPS. Jak podał resort, najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 97,95 zł i wyniesie 1878,91 zł. Koszt marcowej waloryzacji to ok. 22,8 mld zł.