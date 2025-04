ZUS przypomina, że już niedługo ruszą wypłaty renty wdowiej

Wielkimi krokami zbliżają się wypłaty renty wdowiej. I choć wielu uprawnionych jest rozczarowanych decyzją rządzących o wprowadzeniu świadczenia w modelu kroczącym, to jednak są i dobre wiadomości dotyczące jej wysokości.

Zgodnie z szacunkami, na wprowadzenie tego świadczenia oczekiwały 2 miliony Polaków. Jak podaje ZUS, do 7 marca wnioski o jego przyznanie złożyło już ponad 500 tys. osób, w tym większość zrobiła to osobiście w placówce ZUS. Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem cieszy się możliwość składania wniosków elektronicznie (skorzystało z niej 19,2 tys. osób).

ZUS poinformował także, jaką wysokość będzie miała maksymalna kwota renty wdowiej. Pod koniec marca wiemy to, bo znany jest już wskaźnik rocznej waloryzacji i wysokość minimalnej emerytury. Przypomnijmy, ze renta wdowia daje możliwość połączenia wypłaty dwóch świadczeń:

- 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo

- 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku i 15 proc. własnego świadczenia.

Ponad 5600 zł renty wdowiej od lipca i ponad 5900 zł od września?

Limitem dla wysokości połączonych świadczeń jest trzykrotność minimalnej emerytury po marcowej waloryzacji, a więc kwota 5636,73 zł. Czy taka jej wysokość będzie obowiązywała do końca roku? Tego jeszcze nie wiemy, ale od pewnego czasu coraz częściej mówi się o tym, że w 2025 roku zanosi się na drugą waloryzację emerytur. Zgodnie z prognozami NBP, w I półroczu 2025 roku inflacja osiągnie bowiem poziom 5,3 proc., a siła nabywcza emerytur się obniży. To zaś oznacza, że trzeba będzie uchwalić już przygotowane przepisy o drugiej, warunkowej waloryzacji, która miałaby mieć miejsce już we wrześniu. Gdyby wskaźnik 5,3 proc. się potwierdził, to minimalna emerytura wyniosłaby 1978,49 zł, a limit renty wdowiej wzrósłby do 5935,47 zł.

Kto ma prawo do renty wdowiej? Jej podstawowym celem jest poprawa sytuacji finansowej osób owdowiałych. Mogą one ubiegać się o rentę wdowią pod warunkiem, że ich współmałżonek zmarł nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem przez nie powszechnego wieku emerytalnego, czyli:

- kobiety owdowiałe w wieku 55 lat lub później,

- mężczyźni owdowiali w wieku 60 lat lub później.

Warto przypomnieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieścił na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator, który pozwala sprawdzić, który wariant świadczenia jest dla konkretnego uprawnionego korzystniejszy. Warto pamiętać, że wprowadzenie świadczenia w modelu kroczącym oznacza, że wysokość drugiego z wybranych świadczeń będzie rosła i od 1 stycznia 2027 r. zamiast 15 proc. będzie można otrzymać z niego już 25 proc. – warto więc uwzględnić to przy dokonywaniu testowych obliczeń.