KRUS wydał komunikat w sprawie renty wdowiej

Już w lipcu ruszą wypłaty renty wdowiej. Choć uprawnieni składają wnioski o jej przyznanie już od stycznia 2025 roku, to jednak z uwagi na rozmiary przedsięwzięcia, niezbędny był dodatkowy czas na dostosowanie systemów i procedur działania organów emerytalno-rentowych. Zgodnie z szacunkami, których dokonano przed wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących tego świadczenia, grupa uprawnionych, którzy mogą się ubiegać o jego przyznanie, to ok. 2 milionów osób. Zasady przyznawania świadczenia są takie same, niezależnie od tego, czy uprawniony jest ubezpieczony w ZUS, czy w KRUS.

W związku z prowadzeniem przygotowań do rozpoczęcia procedury wypłaty świadczeń, KRUS opublikował w ostatnim czasie na swoim profilu na Facebooku informację dotyczącą terminów wypłat. Wskazano w niej, że w związku z rozpoczęciem wypłaty rent wdowich, od lipca zostanie uruchomiony jeszcze jeden termin płatności – 7 dzień miesiąca. Przypomnijmy, że obecnie KRUS dokonuje wypłat w czterech terminach: 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, w pierwszym z tych terminów świadczenia trafiają do 18 proc. rolniczych emerytów i rencistów, w kolejnych odpowiednio do 32 proc., 40 proc. i 10 proc. Choć na początkowym etapie działania KRUS terminy wypłaty świadczeń były tożsame z terminami, w których wypłat dokonywał ZUS, to z czasem uległy zmianie. Dlaczego? Jak wskazano, gdy świadczenia są wypłacane z góry, dochodzi do największej liczby pobrania ich nienależnie, bo nie ma czasu na dokonanie niezbędnych zmian i korekt w systemie. To dlatego zrezygnowano z dwóch terminów wypłat przypadających na początku miesiąca – 1 i 5 dnia.

Kto może spodziewać się przelewu z tytułu nowego świadczenia?

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami renta wdowia daje możliwość połączenia wypłaty dwóch świadczeń:

- 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo

- 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku i 15 proc. własnego świadczenia.

Limitem dla wysokości połączonych świadczeń jest trzykrotność minimalnej emerytury, a więc kwota 5636,73 złotych.

Jej podstawowym celem jest poprawa sytuacji finansowej osób owdowiałych. Mogą one ubiegać się o rentę wdowią pod warunkiem, że ich współmałżonek zmarł nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem przez nie powszechnego wieku emerytalnego, czyli:

- kobiety owdowiałe w wieku 55 lat lub później,

- mężczyźni owdowiali w wieku 60 lat lub później.

Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zamieściły na swoich stronach internetowych specjalny kalkulator, który pozwala sprawdzić, który wariant świadczenia jest dla konkretnego uprawnionego korzystniejszy. Uruchomiono też specjalne infolinie. Warto pamiętać, że wprowadzenie świadczenia w modelu kroczącym oznacza, że wysokość drugiego z wybranych świadczeń będzie rosła i od 1 stycznia 2027 r. zamiast 15 proc. będzie można otrzymać z niego już 25 proc. – warto więc uwzględnić to przy dokonywaniu testowych obliczeń.