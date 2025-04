Pierwszy kwartał roku to czas, w którym ma miejsce wymiar podatku od nieruchomości. Wysokość jego stawek obowiązujących na terenie danej gminy określa w drodze uchwały jej rada. Ustawodawca zastrzegł jednak, że nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych, o których wysokości decyduje z kolei wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W I półroczu 2024 r., w stosunku do I półrocza 2023 r., wyniósł on 102,7, co oznaczało wzrost cen o 2,7 proc. Konsekwencją takiego wzrostu było to, że po raz kolejny wzrosły stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych, w tym podatku do nieruchomości, i w 2025 r. są one wyższe o 2,7 proc. niż w 2024 roku.

Zapłata podatku jest wyzwaniem dla samotnych seniorów

Choć oczywiście podwyżka zawsze wpływa na stan kont podatników, to jednocześnie warto zauważyć, że ta, z którą mieliśmy do czynienia rok wcześniej wynosiła aż 15 proc. i była najwyższym wzrostem na przestrzeni ostatnich 25 lat! Nie da się jednak ukryć, że nawet te małe podwyżki w perspektywie kilku lat robią w ogólnym rozrachunku istotną różnicę. Dla przykładu, właściciel stumetrowego domu mieszkalnego, który musiał w 2021 roku zapłacić za niego 85 złotych podatku od nieruchomości, w 2025 roku zapłaci już 119 złotych. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze podatek od gruntu, który w bieżącym roku w przypadku gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wynosi 0,73 zł od 1 m2 powierzchni. Jeśli więc ów stumetrowy dom stoi na przeciętnej działce o powierzchni 1000 m2, to do wskazanych 119 złotych trzeba będzie doliczyć 730 złotych (w 2021 roku było to 520 złotych). Takie obciążenia, szczególnie w przypadku samodzielnie gospodarujących seniorów są niemałym wyzwaniem. Nic jednak nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się poprawić. Co prawda informacje, które płyną od GUS wydają się być jak na razie optymistyczne, bo inflacja spada – w styczniu 2025 roku wynosiła 5,3 proc., a w lutym spadła do 4,9 proc., jednak NBP prognozuje, że w I i II kwartale 2025 roku osiągnie ona poziom odpowiednio 5,4 i 5,2 proc.

Tabela. Wybrane maksymalne stawki podatku od nieruchomości za lata 2021–2025

Rodzaj nieruchomości Stawka od 1 m2 powierzchni 2025 2024 2023 2022 2021 Budynki mieszkalne lub ich części 1,19 zł 1,15 zł 1 zł 0,89 zł 0,85 zł Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 34 zł 33,10 zł 28,78 zł 25,74 zł 24,84 zł Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 11,48 zł 11,17 zł 9,71 zł 8,68 zł 8,37 zł