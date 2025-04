Trwają wzmożone kontrole prędkości na drogach

W poniedziałek 7 kwietnia rozpoczęła się kolejna edycja akcji Roadpol Speed Operation. Potrwa do 13 kwietnia, a jej punktem kulminacyjnym będzie 24-godzinny Speed Marathon, który odbędzie się w środę 9 kwietnia. O co chodzi? W tych dniach policjanci z 20 krajów Europy użyją wszystkich dostępnych środków i metod w celu kontrolowania prędkości i ukarania tych użytkowników ruchu, którzy nie stosują się do ustalonych ograniczeń, innymi słowy, trwają wzmożone kontrole i podobnie jak w 2024 roku sypią się mandaty. A na czym dokładnie będzie polegał Speed Marathon? W czasie jego trwania policjanci będą prowadzili w sposób synchroniczny akcję pomiarów prędkości na drogach.

Wystawiono prawie 500 tys. mandatów

Jak podaje organizacja Roadpol, która jest inicjatorem akcji, w zeszłym roku podczas akcji przeprowadzonej w podobnym terminie skontrolowano ponad 3 mln pojazdów, wystawiono prawie 500 tys. mandatów, a w samym dniu maratonu w 30 krajach odnotowano 78,6 tys. przekroczeń prędkości. W 1159 przypadkach kierowcy stracili uprawnienia.

Roadpol to międzynarodowa organizacja zrzeszająca policje drogowe z krajów Europy. Jej głównym celem jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. Organizacja została założona w Dublinie 26 września 2019 r. Jak wskazuje organizacja, nadmierna prędkość nadal jest przyczyną większości wypadków na drogach. Każdego w Europie ginie w ich wyniku ok. 25 tys. osób. Co ciekawe, jak wynika z komunikatu prasowego akcji, w 2025 r. organizatorzy zaangażowali w swoje działania lokalne społeczności. W Czechach, Francji, Serbii, Holandii, Irlandii, Chorwacji, Luksemburgu i Estonii mieszkańcy mieli możliwość wskazania miejsc, które ich zdaniem należy skontrolować.