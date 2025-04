W kwietniu próby wyłudzeń się nasilają

Okres rocznych rozliczeń podatkowych zbliża się do końca, a Ministerstwo Finansów po raz kolejny ostrzega podatników przed oszustwami. W ostatnich tygodniach przestrzegało przed fałszywymi wiadomości dotyczącymi zadłużenia podatkowego, a teraz ostrzega przed stosowaniem odwrotnej strategii – przesyłaniem wiadomości o nadpłacie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyraźnie więc widać, że w kwietniu, czyli końcowym okresie składania zeznań podatkowych zwiększa się aktywność oszustów, którzy próbują wyłudzić dane podatników. Jak wynika z opublikowanej przez MF informacji, podatnicy są w tych mailach proszeni o potwierdzenie danych identyfikacyjnych i rachunku bankowego, co stanowi próbę wyłudzenia informacji.

Należy pamiętać, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie powiadamiają w e-mailach o weryfikacji deklaracji PIT i stwierdzeniu nadpłaty do zwrotu. Oznacza to, że jeśli podatnik otrzymuje taką wiadomość, to jest ona próbą wyłudzenia danych podatnika. Nie należy w takich sytuacjach potwierdzać danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wypłaty.

Przykład fałszywego maila: Szanowni Państwo, Informujemy, że na podstawie przeprowadzonej weryfikacji deklaracji podatkowej PIT-37 za rok podatkowy 2023, dokonanej zgodnie z art. 75, 2 oraz art. 77, 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023 poz. 1870 z pozn. zm.), stwierdzono nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota nadpłaty została zakwalifikowana do zwrotu, jednak - zgodnie z procedurą bezpieczeństwa wprowadzoną w 2024 roku - konieczne jest uprzednie potwierdzenie danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wypłaty. Aby przejść do weryfikacji danych, prosimy skorzystać z poniższego łącza prowadzącego do formularza systemu e-Urzad Skarbowy: [1]https://bezpieczny24.org/pl/e-US/ Co należy zrobić? 1. Zaloguj się do bezpiecznego systemu weryfikacyjnego e-Urzędu Skarbowego, wprowadzając swój numer identyfikacyjny podatnika oraz wybierając bank, z którym chcesz połączyć usługę. 2. Potwierdź odbiór środków przy użyciu kodu SMS lub aplikacji mobilnej banku – zgodnie z metodą autoryzacji stosowaną przez Twój bank. Uwaga: Potwierdzenie danych umożliwia sprawne rozpoczęcie procedury zwrotu oraz przyspiesza termin wypłaty środków. Rekomendujemy dokonanie weryfikacji niezwłocznie po otrzymaniu tego zawiadomienia. Dziękujemy za współpracę. Z wyrazami szacunku, Departament Podatków Bezpośrednich Ministerstwo Finansów Wiadomość wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać. 2025 Ministerstwo Finansów - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Gdzie można znaleźć informacje o nadpłacie?

Ministerstwo Finansów przypomniało, że informacje o nadpłacie podatku można znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Można się do niego zalogować wybraną metodą na rządowej platformie login.gov.pl. W e-US podatnik może też śledzić status zwrotu podatku. Informacje dotyczące nadpłaty podatku można również uzyskać w urzędzie skarbowym.

W przypadku gdy podatnik dostał wiadomość e-mail lub SMS, która budzi jego wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, podatnik powinien zadzwonić i wyjaśnić tą sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30.