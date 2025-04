Uprawnienia związanie z rodzicielstwem to również obniżenie podatku

Uprawnienia związane z rodzicielstwem kojarzą się głównie z przywilejami, które przysługują pracownikom-rodzicom na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Do ich katalogu należą rozmaite urlopy i zwolnienia od pracy oraz przysługujące za ich czas zasiłki. Równolegle funkcjonuje świadczenie 800 plus, które przysługuje rodzicom bez względu na poziom dochodów oraz szereg dodatkowych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dla których otrzymania niezbędne jest spełnienie przewidzianych prawem warunków. Jednak istnieje jeszcze jedno ważne uprawnienie, z którego może skorzystać szerokie grono rodziców – ulga na dziecko. W okresie dokonywania rozliczeń podatkowych warto pamiętać o tym, że posiadanie dzieci pozwala obniżyć należny podatek i może sprawić, że na konto podatnika wrócą nadpłacone środki albo powstała niedopłata podatku się zmniejszy. Jak podaje Ministerstwo Finansów, to właśnie ulga na dziecko jest tą, z której podatnicy korzystają najczęściej.

Z tytułu ulgi na dziecko można odliczyć od 92,67 zł do 225 zł miesięcznie (od 1112,04 zł do 2700 zł rocznie):

- 92,67 zł w przypadku jednego dziecka,

- 92,67 zł na każde dziecko w przypadku dwojga dzieci,

- 166,67 zł na trzecie dziecko,

- 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko

Z ulgi na dziecko skorzystać może podatnik, który w trakcie roku podatkowego wykonywał w stosunku do małoletniego dziecka władzę rodzicielską albo pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Z ulgi mogą oczywiście skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej. Takiej możliwości nie mają natomiast rodzice opodatkowani liniowo czy ryczałtowo. Wiele kontrowersji budzi to, że w przypadku podatników posiadających jedno dziecko, pojawia się dodatkowy warunek. Mogą oni skorzystać z ulgi jedynie wtedy, gdy spełniają próg dochodowy. W przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, ich łączne dochody nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 112.000 zł, a w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, 56.000 zł. Wyjątkiem są podatnicy samotnie wychowujący małoletnie dziecko – do nich również ma zastosowanie kwota 112.000 zł dochodu.

Jak skorzystać z ulgi na pełnoletnie dziecko?

Choć jak zostało już wskazane, zasadą jest to, że ulga przysługuje na małoletnie dzieci, to jednak ustawodawca przewidział również przypadki, w których rodzice mogą skorzystać z tej preferencji również w odniesieniu do swoich pełnoletnich pociech. Dotyczy to:

1) pełnoletniego dziecka, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

2) dziecka do ukończenia 25 roku życia uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

W tym drugim przypadku dodatkowym warunkiem, który należy spełnić jest to, że pełnoletnie dziecko nie może uzyskać w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub określonych w art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy udziałów lub akcji) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 21.371,52 zł (dwunastokrotność renty socjalnej).