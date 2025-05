Nowe świadczenie socjalne już działa

Od 1 stycznia 2025 roku katalog świadczeń socjalnych powiększył się o dodatek dopełniający. Przysługuje on osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Choć dodatek istnieje od początku roku, wypłaty ruszyły dopiero w maju. Pierwsza z nich obejmuje nie tylko należność za maj, ale również wyrównanie za pierwsze cztery miesiące roku. Jakie kwoty wpłyną na konta? W styczniu i lutym 2025 r. dodatek dopełniający wynosił 2510 złotych brutto, a po potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku, 1990,80 zł netto. Od marca kwoty te wynoszą odpowiednio 2610,72 zł brutto i 2062,47 zł netto. Oznacza to, że w maju 2025 roku na konta uprawnionych wpłynie – niezależenie od renty socjalnej – kwota 10.169,01 złotych (12.872,16 zł brutto).

Nie każdy musiał złożyć wniosek, by dostać pieniądze

Co istotne, znaczna część uprawnionych nie musiała nic robić, by otrzymać pieniądze. Wniosek powinny były złożyć tylko te osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 roku miały prawo do renty socjalnej i były całkowicie niezdolne do pracy, ale nie miały orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ten wniosek to formularz EDD-SOC, który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w jego placówkach.

Choć przedstawione informacje są bez wątpienia dobre, to należy pamiętać o tym, że osoby, pobierające rentę socjalną oraz świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, w momencie uzyskania prawa do dodatku dopełniającego utraciły prawo do świadczenia uzupełniającego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami łączna kwota przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie może bowiem przekraczać obecnie 2552,39 zł. Prawo do dodatku dopełniającego ma również wpływ na prawo do renty rodzinnej. Łączna kwota obu rent nie może bowiem przekroczyć 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc 5636,73 zł. W przypadku przekroczenia, renta socjalna będzie automatycznie obniżona.