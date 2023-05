Boryszew odnotował 35,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2023 r. wobec 34,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 46,05 mln zł wobec 31,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 57,63 mln zł wobec 56,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej sięgnął 100,4 mln zł wobec 100 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 681,5 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 1 702,63 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Motoryzacja wzrosły do 472,5 mln zł z 375 mln zł rok wcześniej, w segmencie Metale - spadły do 1 044,2 mln zł z 1 141,7 mln zł, w segmencie Chemia - spadły do 66,5 mln zł z 76,5 mln zł, zaś pozostałe przychody obniżyły się do 98,3 mln zł z 109,4 mln zł.

"Spadek przychodów nastąpił w prawie we wszystkich spółkach Segmentu Metale (za wyjątkiem spółki NPA Skawina oraz Baterpol). Jest to spowodowane w głównej mierze mocno odczuwalną dekoniunkturą na wyroby produkowane przez spółkę z segmentu, która także przełożyła się na spadek ilości sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2022" - czytamy w raporcie.

"W Segmencie Motoryzacja nastąpił wzrost przychodów w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku głównie dzięki coraz większej stabilizacji zamówień wysyłanych od Klientów. Co do zasady, nie występują w zamówieniach nagłe i dynamiczne spadki zamawianych ilości, tak jak to miało miejsce w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Ponadto należy dodać, że sytuacja z dostępnością półprzewodników i komponentów elektrotechnicznych uległa poprawie pod koniec 2022 kontynuując ten trend w pierwszym kwartale 2023 roku" - czytamy dalej.

Segment Chemia odnotował niższe przychody w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku przy jednoczesnych niższych wolumenach sprzedaży. Jest to spowodowane głównie przez spadek cen na rynku oraz mniejsze zapotrzebowanie na produkty spółki (o wiele mniejsza sprzedaż na rynku płynów odrodzeniowych w wyniku ciepłej zimy), podano także.

Zysk EBITDA segmentu Motoryzacja wyniósł w I kw. br. 8,5 mln zł wobec 1,7 mln zł straty rok wcześniej, zysk EBITDA segmentu Metale sięgnął 88,7 mln zł wobec 99 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA segmentu Chemia - odpowiednio: 2,2 mln zł wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 6,59 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,79 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)