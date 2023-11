Boryszew odnotował 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 22,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 38,74 mln zł wobec 40,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 279,36 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 706,54 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 126,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 131,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 483,94 mln zł w porównaniu z 5 242,77 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej sięgnął 286,1 mln zł wobec 356,6 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku EBITDA na działalności kontynuowanej wyniosła 286,1 mln zł, wobec 356,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższy wynik EBITDA w segmencie motoryzacja to głównie skutek wyższych wolumenów sprzedaży oraz podwyżek cen w spółkach produkujących elementy plastikowe. [...] Za niższy niż w ubiegłym roku wynik EBITDA w segmencie metale odpowiada w głównej mierze obszar stal ze względu na osłabienie popytu na wyroby stalowe w Europie. W 2022 roku wysokie ceny oraz popyt na wyroby stalowe przełożyły się na bardzo dobre wyniki spółek stalowych, jednakże od drugiej połowy 2022 roku nastąpiło wyhamowanie popytu. Spadek popytu jest znacznie większy w 2023 roku. Zmniejszone inwestycje oraz konkurencja z Chin mają negatywny wpływ na rynek stali. [...] Za spadek wyników EBITDA segmentu [chemia] odpowiada przede wszystkim Boryszew S.A. O/Boryszew ERG. Niższe wyniki są związane w głównej mierze z mniejszą sprzedażą na wydziale chemii (mniejszy popyt na rynku), motoryzacji (ciepła zima) oraz konkurencją z Dalekiego Wschodu. [...] Wyniki spółek przypisanych do segmentu pozostałe są na wyższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 87,29 mln zł wobec 35,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,79 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)