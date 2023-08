Boryszew odnotował 78,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2023 r. wobec 78,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 75,6 mln zł vs 76,65 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 70,4 mln zł wobec 127,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 523,08 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1 833,61 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 114,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 112,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 204,59 mln zł w porównaniu z 3 536,23 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 121,65 mln zł vs 108,56 mln zł.

Zysk EBITDA na działalności kontynuowanej sięgnął 206,39 mln zł wobec 271,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

"Spadek przychodów nastąpił w prawie we wszystkich spółkach Segmentu Metale (za wyjątkiem spółki Baterpol). Jest to spowodowane spadkiem notowań metali oraz spowolnieniem gospodarczym, co ma przełożenie na popyt na wyroby produkowane przez spółki z segmentu, a w konsekwencji na spadek ilości sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 roku w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku. W Segmencie Motoryzacja nastąpił wzrost przychodów, w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku, głównie dzięki coraz większej ilości zamówień składanych przez klientów. Obecnie nie występują już nagłe i dynamiczne spadki zamawianych ilości, tak jak to miało miejsce w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Ponadto należy dodać, że sytuacja z dostępnością półprzewodników i wiązek elektrycznych uległa poprawie pod koniec 2022 roku. Segment Chemia odnotował niższe przychody, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, przy jednoczesnych niższych wolumenach sprzedaży. Jest to spowodowane głównie przez spadek cen na rynku oraz mniejsze zapotrzebowanie na produkty spółki (o wiele mniejsza sprzedaż na rynku płynów odlodzeniowych w wyniku ciepłej zimy). Dodatkowo tani towar z Korei Południowej niekorzystnie wpływa na produkcję i sprzedaż na wydziale Chemia (Boryszew S.A. O/Boryszew ERG)" - czytamy w raporcie.

Wynik brutto na sprzedaży po pierwszym półroczu 2023 roku wyniósł 308,5 mln zł i był niższy o 34,5 mln zł w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek wyniku brutto jest pochodną gorszych wyników głównie w segmencie metale. Średnia rentowność brutto na sprzedaży pozostaje na tym samym poziomie 9,6%.

Koszty sprzedaży były niższe o 2,8 mln zł, tj. o 3,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty ogólnego zarządu były niższe o 4,7 mln zł, tj. 3,1%, w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku. Saldo przychodów/kosztów operacyjnych wyniosło 34,1 mln zł i było niższe o 28,9 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Wynik na działalności finansowej wyniósł minus 19,2 mln zł i był wyższy o 39,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, głównie z powodu wyceny pochodnych instrumentów finansowych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 74,86 mln zł wobec 5,68 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,79 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)