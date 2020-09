"Po środowych wzrostach otwarcie na GPW było neutralne, a w oczekiwaniu na posiedzenie EBC notowania były w miarę stabilne. Zaskoczeniem na posiedzeniu banku było podniesienie prognozy inflacji, opatrzone dość wstrzemięźliwym komentarzem, wykluczającym możliwość dalszej stymulacji, podczas gdy inwestorzy w pewnym stopniu spodziewali się raczej łagodnego tonu i dalszego luzowania" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas, Szymon Nowak.

"Rynek odebrał to lekko negatywnie i pod koniec sesji wróciliśmy do dyskontowania tego co dzieje się w USA. Tam z kolei, po pozytywnym otwarciu nastroje lekko się pogorszyły i zakończyliśmy notowania pod kreską" - dodał Nowak.

W czwartek EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2020 r. do -8 proc., na 2021 r. w dół do 5 proc., a na 2022 r. w dół do 3,2 proc. EBC pozostawił bez zmian prognozy inflacji na 2020 r. na 0,3 proc., na 2021 r. podwyższył do 1 proc., a w 2022 r. pozostawił bez zmian na 1,3 proc.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,48 proc. do 1.764,86 pkt., WIG zniżkował o 0,39 proc. do 50.561,30 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,46 proc. do 3.623,39 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,25 proc. do 14.298,74 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 885 mln zł, z czego 624 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (198 mln zł) oraz Biomedu-Lublin (122 mln zł).

WIG20 rozpoczął dzień od spadków i jeszcze przed południem wyznaczył swoje dzienne minimum w okolicy 1.750 pkt. Od tamtej pory stopniowo odrabiał straty, jednak pomimo przejściowego wyjścia nad kreskę zakończył czwartkowe notowania na minusie.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX tracił 0,4 proc., a amerykański S&P 500 rósł o 0,2 proc.

Większość, bo 11 z 15 indeksów sektorowych notowanych na GPW znalazło się pod kreską. Najmocniej straciła energetyka - o 2,9 proc., a wzrosła branża budowlana - o 1 proc.

W WIG20 JSW zyskało 5,5 proc., mBank poszedł w górę o 2 proc., Alior Bank - o 1,4 proc. i PZU - o 1,2 proc.

PZU podało, że zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy w II kw. 2020 roku spadł do 185 mln zł z 734 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 216 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 59 mln zł.

Nowak zwrócił uwagę na plany przedstawienia pod koniec roku nowej strategii grupy PZU.

"Ma się w niej znaleźć także strategia dalszego rozwoju aktywów bankowych. Może to być ciekawe dla sektora - być może dowiemy się czy czeka nas konsolidacja i większe upaństwowienie sektora, czy może wstrzymanie inwestycji" - powiedział.

Najmocniej straciły: Tauron - o 4 proc. i PGE - o 3,6 proc.

W indeksach małych i średnich firm spadkom przewodziły: Biomed-Lublin - w dół o 10 proc., ML System - o 7,4 proc., Cormay - 6,3 proc. DataWalk -5,9 proc.

Z kolei najmocniej mocno rosły: Mabion - o 9,5 proc., Vigosystem i Selvita - po 6 proc.

Prezes Selvity Bogusław Sieczkowski poinformował w czwartek, że spółka prowadzi intensywne działania związane z planowanymi akwizycjami i podtrzymuje, że do pierwszej z nich może dojść jeszcze w 2020 roku.