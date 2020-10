"Po sesji w środę rynek znalazł się pod kontrolą niedźwiedzi i nie należy oczekiwać szybkiego zwrotu sytuacji. Prawdopodobnie w najbliższym czasie najlepszym wyznacznikiem dla perspektyw krajowego rynku akcji będzie ilość zachorowań na COVID-19. Jeżeli bardzo silnie przekroczymy liczbę 20 tys. zachorowań dziennie, to inwestorzy wystraszą się kolejnego lockdownu. A gdyby nastąpiło wypłaszczenie krzywej zachorowań to za tydzień lub dwa powinny pojawić się optymistyczne sygnały na rynku akcji" - powiedział Tomasz Czarnecki.

"Tak jak wspomniałem, nie spodziewam się szybkiego zwrotu na GPW. Potwierdza to dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie, gdy optymiści, którzy liczyli na szybkie odreagowanie środowej przeceny, zostali prędko zdominowani przez sprzedających akcje. Szczególnie słabo zachowywały się banki, m.in na historycznym minimum znalazły się akcje PKO BP. Należy się jedynie cieszyć, że sektor bankowy coraz mniej waży w WIG20. Jasnym punktem czwartkowej sesji było zachowanie CD Projektu, który był liderem WIG20 i urósł blisko 7 proc. przy najwyższych obrotach na rynku" - dodał.

Analityk ocenił, że najbliższe dwa tygodnie WIG20 może spędzić w konsolidacji.

"To jest jednak wariant optymistyczny. W scenariuszu pesymistycznym, gdy liczba zachorowań będzie dalej dynamicznie rosła to rynek się wystraszy i indeksy zejdą niżej" - ocenił.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 stracił 0,45 proc. osiągając 1.542,76 pkt., WIG zniżkował 0,37 proc. do 44.840,60 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,08 proc. do 3.262,96 pkt., a sWIG80 urósł 0,25 proc. do 12.999,94 pkt.

W czwartek WIG20 zanotował czwartą spadkową sesję z rzędu, a WIG siódmą.

Obroty na GPW wyniosły 1.381 mln zł, z czego 1.137 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (265 mln zł) oraz Allegro (160 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,3 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,58 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 8 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości stracił WIG-górnictwo (w dół 4,29 proc.) oraz WIG-energia (strata 2,8 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor gier (wzrost 4,69 proc.).

Podczas czwartkowej sesji największy wzrost, bo o 6,95 proc., miał miejsce w przypadku CD Projektu. Akcje producenta gier komputerowych odrobiły znaczną część wczorajszych strat - w środę CD Projekt zniżkował ponad 9 proc.

3,31 proc. zyskał PKN Orlen, który podał, że oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen (bez NRV) w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 2,03 mld zł, a łącznie z dodatnim wpływem przeceny zapasów sięgnęła 1,97 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 1,82 mld zł. Zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł w trzecim kwartale 688 mln zł, powyżej konsensusu, który sięgnął 561 mln zł.

Po osiągnięciu w środę historycznych minimów, w czwartek PZU zwyżkował 2,63 proc.

Orange Polska wypracował w trzecim kwartale 742 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 0,4 proc. więcej niż przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 726,1 mln zł. Kurs spółki na koniec dnia spadł 0,73 proc.

Z kolei PGNiG stracił 4,1 proc. Spółka szacuje skonsolidowany wynik EBITDA w trzecim kwartale na 1,33 mld zł wobec 0,8 mld zł przed rokiem. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 1,18 mld zł.

Kursy PKO BP i Alior są na historycznych minimach, odpowiednio na 18,90 zł po spadku 2,48 proc. oraz 11,7 zł po zniżce o 0,89 proc. Z kolei Pekao jest najniżej od ponad 20 lat - akcje straciły 2,07 proc. do 42,11 zł.

Duże spadki miały też miejsce w przypadku PGE zniżkującego o ok. 5 proc., a także KGHM - w dół 4,42 proc.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 5,23 proc. do góry poszły akcje Celon Pharma.

4,37 proc. zyskały akcje Ten Square Games, a 4 proc. do góry poszły notowania GPW.

Jak podał mBank zysk netto grupy w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 100,6 mln zł z 358,5 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 2,1 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 98,6 mln zł. Kurs spadł 4,84 proc. i jest najniżej od 2009 r.

W mWIG40 najmocniej stracił AmRest - w dół 5,56 proc. oraz Benefit Systems zniżkujący 5,35 proc.

Wśród spółek zgromadzonych w sWIG80 najmocniej wzrósł, bo o 11,94 proc., Cormay.

Rada Nadzorcza PZ Cormay wyraziła zgodę na objęcie przez spółkę akcji nowej emisji Scope Fluidics za łączną maksymalną cenę emisyjną 7 mln zł.

Solidnie zwyżkowały także akcje Global Cosmed (wzrost o 10,58 proc.).

Forte podało, że szacuje wynik EBITDA w trzecim kwartale 2020 roku na 64 mln zł, czyli o 94 proc. więcej niż przed rokiem. Konsensus PAP Biznes wskazywał na 42 mln zł EBITDA. Kurs spółki wzrósł 3,73 proc.

W sWIG80 najbardziej straciły, bo 5,33 proc., akcje Airway Medix.