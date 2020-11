"Po kilku sesjach mocnych wzrostów, które obserwowaliśmy w listopadzie, przyszedł czas na korektę. Czwartkowa sesja różniła się od ostatnich sesji na GPW przede wszystkim tym, że słabsze dzisiaj były spółki, które w listopadzie pokazywały dobrą formę, tj. PKN Orlen czy banki. Z kolei po serii siedmiu spadkowych sesjach mocno odbiło Allegro, które zyskało blisko 7 proc." - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

Ekspert nie wyklucza kontynuacji korekty.

"Po takim mocnym listopadowym rajdzie i dojściu WIG20 do 1.800 pkt. wydaje się, że dalsza korekta w najbliższych dniach jest możliwa. Z drugiej strony, w dłuższym terminie, obserwowany ostatnio lepszy stosunek inwestorów do sektora bankowego i tzw. spółek wartościowych może być wsparciem dla notowań spółek z WIG20. Dodatkowym czynnikiem, który może wspierać polski rynek akcji jest też globalna poprawa sentymentu do rynków wschodzących. Podsumowując, w krótkim terminie nie można wykluczyć dalszej korekty, ale w średnim terminie jestem pozytywnie nastawiony do krajowego rynku akcji" - powiedział Kozłowski.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 spadł 1,14 proc. do 1.789,79 pkt., WIG zniżkował 1,11 proc. do 51.651,40 pkt., mWIG40 poszedł w dół 1,36 proc. do 3.674,90 pkt., a sWIG80 stracił 0,48 proc. osiągając poziom 14.813,06 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,1 mld zł, z czego 890 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (186 mln zł) oraz CD Projektu (124 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,73 proc., a S&P 500 zniżkował ok. 0,1 proc.

Na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy sektorowe zakończyły sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-chemia (w dół 5 proc.) oraz WIG-górnictwo (o 3,7 proc.).

W indeksie krajowych blue chipów najmocniej urosły akcje Allegro - w górę 6,84 proc. do 71,9 zł. Spółka przerwała serię siedmiu spadkowych sesji z rzędu.

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 12 listopada, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Allegro od zalecenia "trzymaj". Wartość godziwa akcji spółki została wyznaczona na 89 zł.

Kurs PZU wzrósł o 1,35 proc. Spółka podała, że zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł do 890 mln zł z 879 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 23 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 722 mln zł.

Zdecydowana większość spółek z WIG20 zakończyła czwartkową sesję pod kreską, a najwięcej straciły: JSW (o 6,14 proc.) oraz PKN Orlen (4,05 proc.).

O 3,58 proc. spadł kurs KGHM. Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2020 roku 1,767 mld zł wobec 1,522 mld zł w drugim kwartale 2020 r. i wobec 1,38 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się 4,5 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,69 mld zł skorygowanej EBITDA.

Inwestorzy poznali również wyniki finansowe PGNiG-u, którego akcje zniżkowały w czwartek 2,91 proc., a także Tauronu - kurs poszedł w dół 1,28 proc.

PGNiG miał w trzecim kwartale 2020 roku 6,39 mld zł przychodów, 1,33 mld zł EBITDA, 588 mln zł zysku operacyjnego oraz 116 mln zł zysku netto. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Z kolei zysk netto Tauronu w III kwartale 2020 roku wyniósł 376,9 mln zł wobec 302 mln zł zysku przed rokiem. Tauron szacował wcześniej, że zysk netto wyniósł w tym okresie 377 mln zł.

Najmocniej w indeksie średnich spółek zyskał Famur - kurs wzrósł o 4,11 proc.

Famur poinformował, że podpisał umowę z Polskie Maszyny Group, której przedmiotem jest dostawa maszyn górniczych przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego "Inaglinskij", wchodzącej w skład OOO UK Kolmar. Łączna wartość sprzętu dostarczanego na podstawie umowy wynosi 20 mln euro netto.

1,22 proc. do góry poszły akcje Grupy Kęty, która podniosła tegoroczną prognozę zysku netto o 18 proc. do 417 mln zł, EBIT o 13 proc. do 510 mln zł, EBITDA o 9 proc. do 656 mln zł, a sprzedaży o 3 proc. do 3,498 mld zł.

Choć w pierwszych minutach czwartkowego handlu na warszawskiej giełdzie kurs Ciechu szedł w górę o 2,5 proc., a Grupy Azoty zyskiwał 3,5 proc., to na koniec dnia obie spółki, które przed sesją podały swoje wyniki za III kw., zniżkowały.

Znormalizowana EBITDA Ciechu w III kw. '20 wyniosła ok.142 mln zł wobec 142,6 mln zł konsensusu. Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że rok 2021 będzie lepszy dla grupy Ciech dzięki m.in. uruchomieniu warzelni soli i wykorzystaniu potencjału sody oczyszczonej. Kurs spółki stracił 7,58 proc. - najmocniej w mWIG40.

O 4,65 proc. spadł kurs Grupy Azoty, która podała, że zysk netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 31,1 mln zł. Wynik jest o 166 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik netto na poziomie 11,7 mln zł.

W sWIG80 najmocniej - po raz drugi z rzędu - wzrósł kurs Wieltonu. Akcje spółki zyskały 12,4 proc.

Na drugiej pozycji pod względem wzrostu w indeksie małych spółek znalazła się OncoArendi - kurs wzrósł o 7,2 proc.

Z kolei najmocniej spadł, bo o 5,51 proc., kurs akcji Astarty.

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 12 listopada, podnieśli rekomendację dla Astarty do "trzymaj" ze "sprzedaj", a wartość godziwą jednej akcji do 22 zł z 12 zł. (PAP Biznes)