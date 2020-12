Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy oddalił zażalenie Skarbu Państwa - naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action w restrukturyzacji, podała spółka."Powyższe rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie oznacza, że układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym emitenta został prawomocnie zatwierdzony, a prowadzone wobec niego postępowanie sanacyjne zostało zakończone z dniem 15.12.2020 r. [...] W związku z tym, spółka może przystąpić do wykonywania układu zawartego z wierzycielami" - czytamy w komunikacie.Zgodnie z decyzją sądu o uprawomocnieniu zatwierdzenia układu, kończy się okres sanacji Action, a z nazwy jej firmy zniknie wkrótce dopisek "w restrukturyzacji". Polski dystrybutor i producent IT po ponad czterech latach postępowania sanacyjnego ponownie staje się partnerem biznesowym pierwszego wyboru. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w sanacji spółka ma dostosowany do obecnych czasów model biznesowy, co czyni ją jeszcze silniejszą i niezależną, podkreśliło Action."Dobrze pamiętam ten dzień, kiedy nasz świat budowany przez prawie 30 lat w Action na chwilę stanął. Szacowaliśmy wówczas, że cały proces potrwa rok, może dwa. Tak wskazywały wszystkie opracowania. Tymczasem wychodzimy z sanacji po czterech latach. Mam wrażenie, że nikt nie wziął pod uwagę, że będziemy pierwszym tak dużym podmiotem, który skorzysta z wprowadzonego na początku 2016 r. nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Tym bardziej cieszę się, że dziś zamykamy ten rozdział wychodząc z niego z ogromnym bagażem doświadczeń. Jednocześnie apeluję do firm, które zastanawiają się, czy sięgnąć po to narzędzie: korzystajcie jak najwcześniej, kiedy firma ma płynność, pomysł i środki na to jak się zmienić, by wyjść z kryzysu jeszcze silniejszym i niezależnym, tak jak my" - powiedział prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie."Od początku wiedzieliśmy, że pod ochroną prawa chcemy zrestrukturyzować nasz biznes, zamknąć nierentowne projekty i zmodyfikować dotychczasowe procesy działalności. Chcieliśmy nie tylko utrzymać spółkę, ale przede wszystkim uczynić z Action jeszcze bardziej konkurencyjny podmiot na rynku; firmę, która będzie współpracować z partnerami na równych zasadach, gdzie każdy będzie z tej działalności czerpał należyty zysk. I z takim przesłaniem wracamy dziś do rozmów z naszymi kontrahentami, którzy w swoich dokumentach przy nazwie naszej firmy mogą skreślić już dopisek 'w restrukturyzacji' i otworzyć z nami nowy rozdział współpracy" - dodał wiceprezes Sławomir Harazin.Dzięki uprawomocnieniu układu Action rozpocznie spłatę zobowiązań wobec wierzycieli. Rozpocznie się ona z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym, podsumowano.Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.(ISBnews)