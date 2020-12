"Już od rana było wiadomo, że piątek będzie kolejnym dniem pod znakiem CD Projektu. Informacja o wycofaniu "Cyberpunka" z PlayStation Store była niespodziewana, gdyż po poniedziałkowej konferencji spółki wydawało się, że takiego ryzyka nie ma. Na wielu wymiarach jest to tragiczna dla CD Projektu informacja. Nie dość, że zmniejszy to przychody ze sprzedaży, to upada legenda CD Projektu jako polskiej spółki, która zawsze dowozi projekt i produkty wysokiej jakości" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas, Szymon Nowak.

"Ciężko uwierzyć, że to nadszarpnięte zaufanie zostanie w całości nadrobione. Ma to także wpływ na wycenę. Fakt, że spółka do tej pory oferowała gry najwyższej jakości sprawiało, że inwestorzy wyceniali ją z premią wobec prognoz wyników. Zmiana tego podejścia będzie teraz ciążyć" - ocenił.

Na koniec dnia CD Projekt odrobił część spadków. Kurs zniżkował o 12 proc., do 271 zł, choć w ciągu dnia spadki przekraczały nawet 20 proc., a dzienne minimum wyznaczone zostało w okolicy 242 zł, poziomie notowanym ostatnio w poniedziałek, kiedy to rynek zareagował na niskie oceny graczy konsolowej wersji "Cyberpunka". Od dnia premiery gry kurs spadł o 31 proc., a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił niemal 39 proc.

W piątek CD Projekt poinformował, że Sony Interactive Entertainment (SIE) usunęło ze sprzedaży z PlayStation Store do odwołania cyfrową wersję gry "Cyberpunk 2077".

Analityk zwrócił uwagę, że choć WIG20 zniżkował przez większość z ostatnich 5 sesji, to w ujęciu tygodniowym nadal jest 0,1 proc. na plusie. Indeks szerokiego rynku w ciągu tygodnia wzrósł o 0,2 proc., mWIG40 pozostał bez większych zmian, a sWIG80 stracił 0,4 proc.

"Drugi tydzień z rzędu WIG20 kończy na lekkim plusie. Z jednej strony to wskazuje na niepewność co do jego dalszego kierunku, jednak należy to uznać za sygnał siły kupujących. Będąc pod presję ze strony CD Projektu, a także wprowadzenia narodowej kwarantanny, indeksy zdołały się obronić" - dodał.

Nowak wskazał także na piątkową interwencję NBP na rynku walutowym.

"Interwencja nie miała przełożenia na notowania. To pierwsze takie działanie NBP od 10 lat, więc było raczej zaskakujące. W krótkim terminie nie powinno mieć jednak wpływu, a zwykle takie zmiany notowań walut nie utrzymują się na długo" - powiedział.

NBP dokonał w piątek interwencji na rynku walutowym w kierunku osłabienia złotego - dowiedział się PAP Biznes w źródle zbliżonym do banku centralnego.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 spadł o 1,18 proc. i wyniósł 1.952,54 pkt., WIG zniżkował o 1,01 proc. do 55.607,24 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,29 proc. do 3.772,69 pkt., a sWIG80 stracił 0,05 proc. do 15.359,37 pkt.

W piątek wygasa grudniowa seria kontraktów terminowych na WIG20, co w ocenie analityków mogło mieć przełożenie na podwyższone obroty.

Tego dnia obroty na GPW wyniosły nieco ponad 3,6 mld zł, z czego 3,4 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Za blisko połowę obrotów w WIG20 odpowiadał CD Projekt (1,418 mln zł). Na drugim miejscu było Allegro (760 mln zł), a za nim PZU (237 mln zł). Piąte miejsce zajął piątkowy debiutant PCF Group - łączne obroty akcjami i prawami do akcji wyniosły 122,5 mln zł.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,2 proc., a S&P 500 zniżkował o 0,6 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW nad kreską zamknęły się tylko indeks budownictwa i odzieży - zyskały nie więcej niż 0,4 proc.

Większość indeksów zniżkowała, w tym motoryzacja i chemia po około 3 proc. Najmocniej jednak spadł indeks producentów gier - o 6 proc. i choć zniżkowały w nim wszystkie spółki, największy wpływ na notowania miał mocny spadek CD Projektu.

W WIG20 przeważyły spadki, zniżkowało 12 spółek, przy czym zmiany, zarówno na plus i na minus, w większości nie przekraczały 1 proc. O 2 proc. zniżkowało PGE.

Z kolei o 3 proc. zyskały notowania Dino.

PZU kontynuowało wzrosty i zyskało 0,5 proc. do 31,28 zł - kurs wzrósł w piątek jedenasty raz z rzędu, jest najwyżej od czerwca.

Siódmą sesję z rzędu rosło Allegro - tym razem o niecałe 0,2 proc. do 86,1 zł.

CCC zyskało 0,3 proc. do 79,66 - rosło czwartą sesję z rzędu, jest najwyżej od końca lutego.

Wśród małych i średnich firm przeważyły spadki. Po około 5 proc. zniżkowały m.in. Famur, Benefit Systems, Polimex Mostostal, All in! Games, Comarch i CRG.

W takim otoczeniu wzrostem o 16 proc. do 4,4 zł wyróżnił się Global Cosmed. Grupa podniosła prognozę EBITDA w 2020 roku do 35 mln zł z 28 mln zł prognozowanych wcześniej. Przychody mają wynieść 356 mln zł wobec 348 mln zł zakładanych poprzednio.

W dniu swojego debiutu na GPW notowania akcji PCF Group wzrosły o około 50 proc. osiągając cenę 74,98 zł. Do obrotu trafiło 27,5 mln akcji serii A oraz 2,06 mln praw do akcji serii B. Wartość oferty publicznej PCF Group wyniosła 203 mln zł. Cena akcji w ofercie została ustalona na poziomie 50 zł dla inwestorów instytucjonalnych oraz 46 zł dla inwestorów indywidualnych.

PCF Group jest właścicielem studia People Can Fly, produkującego gry wideo z tzw. segmentu AAA, czyli wysokobudżetowe tytuły na komputery oraz konsole PlayStation i Xbox.