"W czwartek obserwowaliśmy ciekawą sesję na GPW, podczas której wyróżniał się m.in. CD Projekt. Spółka po dużych spadkach z grudnia i początku stycznia, wkracza teraz w decydującą fazę walki o powrót do wzrostów. Na krajowym rynku akcji zauważalne w czwartek były także spore wzrosty spółek z sektora +agro+, mocno rosły Kernel z mWIG40, Astarta z sWIG80, jak i mniejsze podmioty działające w branży rolno-spożywczej" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Jak wskazał analityk, w indeksie WIG20 obserwujemy teraz stabilizację notowań powyżej poziomu 2.000 pkt.

"Na rynku widać uspokojenie nastrojów wśród inwestorów, którzy czekają na kolejny impuls do wzrostów. Czynnikiem ryzyka może być jednak dzisiejsze umacnianie się dolara. Nie jest to dobra informacja dla rynków wschodzących, tj. GPW. Jeżeli dolar nadal będzie się umacniał, to będzie trudniej o wzrosty na warszawskim parkiecie" - ocenił.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 zyskał 0,41 proc. do 2.031,71 pkt., WIG zwyżkował 0,70 proc. do 58.945,17 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,92 proc. do 4.195,94 pkt., a sWIG80 zyskał 0,38 proc. do 16.925,94 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.305 mln zł, z czego 988 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (339 mln zł) oraz PKO BP (103 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,30 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,25 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor budowlany - w górę o 7,48 proc., a także branża spożywcza, zwyżkująca 5,95 proc.

Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG-motoryzacja (w dół 0,87 proc.).

Czwartkowym liderem w WIG20 było CCC. Po tym jak CCC straciło w środę ponad 6,5 proc., a we wtorek zniżkowało blisko 5,4 proc., w czwartek akcje odzieżowej spółki odrobiły część strat dzięki wzrostowi o 6,61 proc. do 82,3 zł.

Mocno zwyżkował także CD Projekt - w górę 6,04 proc. do 265 zł. Była to czwarta wzrostowa sesja producenta gier.

CD Projekt zapowiedział, że wyda pierwszy zbiór poprawek do gry "Cyberpunk 2077", tzw. patch, w ciągu dziesięciu dni, a następna, większa aktualizacja ma pojawić się w kolejnych tygodniach.

Bank Morgan Stanley i podmioty przez niego nadzorowane zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie CD Projektu i mają łącznie 4,97 proc. akcji spółki.

W czołówce wzrostów w WIG20 znalazły się także: JSW (zysk o 3,84 proc. do 26,79 zł) i Santander Bank Polska (w górę 3,02 proc. do 205 zł).

Blisko 1 proc. do 61,94 zł w górę poszły notowania PKN Orlen. Wchodząca w skład Grupy Orlen spółka Baltic Power podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Wśród firm skupionych w WIG20 najmocniej potaniały akcje PGNiG-u - o 2,70 proc. do 5,984 zł.

Istotnie pod kreską znalazł się także PKO BP - kurs spadł 2,16 proc. do 31,31 zł.

Po raz siódmy z rzędu zniżkowały akcje Dino Polska - tym razem o 1,73 proc. do 261,8 zł.

Najlepszą spółką w indeksie średnich spółek okazał się w czwartek Budimex, który zyskał 13,76 proc. do 339 zł. Spółka jest obecnie na swoich historycznych maksimach.

Grupa szacuje, że jej zysk netto w IV kwartale 2020 roku wyniósł 207 mln zł, co oznacza wzrost o 130 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Istotnie w mWIG40 zyskały także: Kernel (wzrost o 8,22 proc.) i Millennium (o 4,11 proc.).

1,52 proc. w górę poszły akcje 11bit studios. Analitycy Noble Securities, w raporcie z 11 stycznia, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla 11bit studios od zalecenia "redukuj" i ceny docelowej 422,51 zł.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały: Mabion (w dół o 3,42 proc.) oraz PlayWay (o 3,15 proc.)

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Astarta - w górę o 11,19 proc., Mirbud - wzrost o 10,86 proc.

Z kolei w indeksie małych spółek najmocniej w dół, bo 5,95 proc., poszły akcje Polimexu-Mostostal.

Na szerokim rynku mocno zwyżkowały ukraińskie spółki rolno-spożywcze, m.in. Milkiland poszedł w górę o 26,86 proc., a Agroton zyskał 17,55 proc. (PAP Biznes)