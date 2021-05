"Pierwszy kwartał 2021 roku to dla Grupy TenderHut nie tylko okres intensywnych przygotowań do debiutu giełdowego, ale przede wszystkim praca na wdrażanych projektach, która przełożyła się na bardzo dobre wyniki zarówno pod względem przychodów, jak i skonsolidowanych zysków. Te wyniki potwierdzają trafność naszej decyzji o inwestycji we własne produkty, które właśnie w tym kwartale zaczynają wykazywać swój prawdziwy potencjał" - powiedział prezes Robert Strzelecki, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,06 mln zł wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA 2,4 mln zł (wzrost o 194% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,4 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,72 mln zł rok wcześniej.

Spółka podkreśla, że marzec tego roku był rekordowy dla spółki pod względem przychodów w całej jej historii i TenderHut po chwilowym spadku dynamiki wzrostu przychodów w 2020 roku związanym z pandemią, wraca do tempa wzrostu z 2019 roku i dwucyfrowych dynamik.

"Rynek usług IT wraca na swoje przedpandemiczne tory, a nawet przyspiesza. Grupa TenderHut, wykorzystując wpisany w naszą kulturę organizacyjną potencjał, zawarty w dużej elastyczności i szybkości działania, właściwie zareagowała na nowe potrzeby rynku związane z pogłębieniem digitalizacji wielu aspektów codziennego funkcjonowania firm" - skomentował Strzelecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 2,63 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja Zonifero, upraszczająca zarządzanie biurem. Ponadto spółka oferuje aplikacje i rozwiązania, z których korzystają firmy takie, jak Unilever oraz Mondelez International. Firma zatrudnia ponad 300 specjalistów. Jest notowana na NewConnect od kwietnia 2021 r.

(ISBnews)