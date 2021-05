Zysk operacyjny wyniósł 25,65 mln zł wobec 25,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 571,06 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 509,07 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2021 r. wyniosła 515,1 mln zł, tj. o 52,1 mln zł więcej w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r. W pierwszym kwartale 2021 r. sprzedaż ta stanowiła 90,2% sprzedaży ogółem, wobec 90,9% w analogicznym okresie 2020 r., podano w raporcie.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 6,3 mln zł, o 0,4 mln zł więcej niż w I kw. 2020 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,1% wobec 1,2% za pierwszy kwartał roku ubiegłego, a więc jest na stałym poziomie.

"W pierwszym kwartale obserwowaliśmy sygnały ożywienia zarówno na rynku opon do samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Przełożyło się to na lepszą sprzedaż w ujęciu rok do roku. Liczymy na utrzymanie tego pozytywnego trendu w kolejnych kwartałach. Jesteśmy przygotowani do aktywnej partycypacji w odradzającym się popycie – stale rozwijamy naszą ofertę produktową i wprowadzamy nowości oraz sprawnie dostosowujemy naszą działalność operacyjną do zmieniających się warunków rynkowych" – powiedział prezes Firmy Oponiarskiej Dębica Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)