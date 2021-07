Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,75 proc., do 34.421,93 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,86 proc., do 4.320,82 pkt.

Nasdaq Composite spadł 0,72 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.559,79 pkt.

Analitycy wskazują, że inwestorzy zaczęli zwracać się w stronę „bezpiecznych” aktywów, co spowodowało, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła poniżej 1,25 proc., do najniższego poziomu od końca lutego. Na początku lipca była na poziomie 1,58 proc., a w marcu osiągnęła najwyższy poziom w 2021 r. czyli 1,78 proc.

„Nic nie sugeruje, że spadek rentowności minął. Gwałtowny spadek poniżej 1,25 proc. może spowodować, że inwestorzy uznają, że coś jest nie tak. W rezultacie widzimy rosnącą możliwość 5-proc. korekty przed sezonem wyników” – ocenił Christopher Harvey, szef strategii akcji w Wells Fargo.

Duże banki Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs i Bank of America traciły podczas czwartkowej sesji od 2 do 3 proc.

Akcje spółek zyskujących na otwarciu gospodarki również szły w dół. Carnival i Royal Caribbean spadały po ponad 2 proc., a Boeing i Delta Air Lines traciły po 1 proc.

Sieci detaliczne również traciły na wartości. Nordstrom zniżkował 3 proc., a Home Depot i Lowe's po 1,5 proc.

Z powodu obaw o kondycję światowej gospodarki w dół szły notowania producentów półprzewodników. Micron, Qualcomm, Intel i Applied Materials spadły po ponad 1 proc., a Nvidia straciła 2,3 proc.

Zniżkowały też akcje spółek technologicznych, w tym Microsoft, Apple, Facebook i Alphabet. Niespełna 1 proc. zyskał tylko Amazon.

Charles Schwab spadł 3 proc. po tym, jak Goldman Sachs obniżył rekomendację dla akcji spółki do „neutralne” z „kupuj”.

Akcje Didi Global zniżkowały 6,5 proc. po spadku o 19,6 proc. we wtorek i 4,6 proc. w środę. Chińskie organy nadzoru w weekend nakazały usunięcie aplikacji firmy z app store. Tydzień temu Didi zadebiutował na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 373 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 350 tys. wobec 371 tys. poprzednio, po korekcie z 364 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 3,339 mln w tygodniu, który skończył się 26 czerwca. Analitycy oczekiwali 3,35 mln wobec notowanych poprzednio 3,484 mln, po korekcie z 3,469 mln.

EBC ogłosił zmianę celu inflacyjnego na symetryczny 2-proc. w średnim okresie, w ramach przeglądu strategicznego celów i narzędzi.

„Rada Prezesów uważa, że utrzymaniu stabilności cen najbardziej sprzyja przyjęcie celu inflacyjnego wynoszącego 2 proc. w średnim okresie. Ten cel jest symetryczny, co oznacza, że odchylenie inflacji w górę od celu jest równie niepożądane co odchylenie w dół. Kiedy gospodarka działa blisko dolnej granicy efektywności nominalnych stóp procentowych, wtedy niedopuszczenie do tego, żeby odchylenie w dół stopy inflacji od celu inflacyjnego się utrwaliło, wymaga szczególnie mocnych lub długotrwałych działań ze strony polityki pieniężnej. Może to również oznaczać, że przez pewien przejściowy okres inflacja będzie umiarkowanie przekraczać cel” – napisano w komunikacie EBC.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 22 lipca. Wtedy też nowa strategia zostanie wdrożona. Następny przegląd strategiczny ma mieć miejsce w 2025 r. Obecny przegląd był pierwszym od 2003 r.

"Rada Prezesów jest świadoma, że dla lepszego zobrazowania inflacji doświadczanej przez gospodarstwa domowe należałoby do tego wskaźnika włączyć koszty użytkowania mieszkań przez właścicieli oraz że dokonanie tego, to przedsięwzięcie wieloletnie. Dlatego tymczasowo przy ocenie swojej polityki pieniężnej Rada Prezesów będzie brać pod uwagę – jako uzupełnienie szerszego zestawu dodatkowych wskaźników – miary inflacji obejmujące wstępne szacunki tych kosztów" - napisano. (PAP)

kkr/ pr/ sp/