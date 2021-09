Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,11 proc., do 35.360,73 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,13 proc., do 4.522,68 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,04 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.259,24 pkt.

S&P 500 zamknął poniedziałkową sesję na rekordowym poziomie po raz 53 w tym roku (w tym 12 rekordów miało miejsce tylko w sierpniu).

Pomimo spadków w ostatnim dniu miesiąca S&P 500 zyskał od początku sierpnia ok. 3 proc. i zakończył 9 z ostatnich 10 miesięcy na plusie, w tym 7 ostatnich. To najlepsza seria od końca 2017 r., kiedy indeks zaliczył 10 miesięcy z rzędu nad kreską. Nasdaq w ciągu miesiąca zyskał 4 proc., a DJI ok. 1,2 proc.

Według danych zebranych przez Bloomberga 7-miesięczne pasmo wzrostów S&P 500 odnotował w ostatnich 60 latach tylko 14-krotnie. W pięciu takich przypadkach indeks spadł w kolejnym miesiącu, w czterech wzrósł jeszcze o maksymalnie o 3,2 proc., po czym zaczął spadać, a w pięciu wzrósł o nie więcej niż 9,7 proc. i również poszedł w dół.

Od początku roku indeks szerokiego rynku w USA zyskał już 20 proc. i niemal podwoił się od pandemicznego dołka w marcu 2020 r.

Chief investment officer UBS Mark Haefle napisał we wtorkowej nocie, że spodziewa się wzrostu S&P 500 do końca 2021 roku o 1,6 proc. do 4.600 pkt. i do 5.000 do końca 2022 r.

Inwestorzy giełdowi pozostają w optymistycznych nastrojach na fali mocnych kwartalnych wyników spółek, a także dzięki otoczeniu luźnej polityki monetarnej. Prezes Fed Jerome Powell wskazał w ub. tygodniu, że choć amerykański bank centralny może zacząć wygaszać program skupu aktywów w 2021 r., to nie będzie się spieszyć z podwyżkami stóp procentowych. Ważna w tym kontekście będzie publikacja piątkowego raportu z rynku pracy USA.

Podczas wtorkowej sesji ponad 10 proc. traciły akcje Zoom. Producent komunikatora internetowego, choć przebił oczekiwania zrealizowanych wyników za poprzedni kwartał, spodziewa się wyraźnego wyhamowania dynamiki przychodów.

Akcje Robinhood, platformy tradingowej, po spadku w poniedziałek o niemal 7 proc. traciły na wartości również we wtorek. Według informacji CNBC PayPal planuje uruchomić konkurencyjną dla Robinhooda platformę.

Ok. 2,5 proc. zyskiwały walory Moderny. Według najnowszej publikacji w Journal of the American Medical Association szczepionka przeciw koronawirusowi tej firmy wytwarza ponad 2 razy więcej przeciwciał niż preparat Pfizer/BioNTech.

Obawy o wariant delta koronawirusa mocno zachwiały na koniec wakacji nastrojami amerykańskich konsumentów - obrazujący je indeks Conference Board spadł w sierpniu na półroczne minimum (113,8 pkt. vs 125,1 pkt. miesiąc wcześniej, wobec oczekiwanych 123,0 pkt.).

Nie widać natomiast oznak słabości na amerykańskim rynku nieruchomości, gdzie ceny rosną najmocniej od 33 lat. Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w czerwcu o 19,1 proc. rdr. To trzynasty z rzędu miesiąc przyspieszania wskaźnika. Największe wzrosty odnotowano w Phoenix (29,3 proc.), San Diego (27,1 proc.) i Seattle (25 proc.). (PAP)