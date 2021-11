"Mimo wciąż utrzymującego się na rynkach bazowych optymizmu, warszawska giełda rozpoczęła nowy tydzień w mieszanych nastrojach. Indeks WIG20 skorygował część wzrostów z końcówki ubiegłego tygodnia, zamykając sesję spadkiem o 0,6 proc. do 2.424 pkt., czyli szczytów z połowy ubiegłego tygodnia i początku września. Jeżeli to wsparcie zostanie utrzymane, istnieje spora szansa, że korekta została zakończona, a benchmark powróci do wzrostów w kierunku 2.500 pkt." - powiedział Artur Wizner.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania spadkiem o 0,62 proc. do 2.423,92 pkt., WIG zniżkował o 0,51 proc. do 74.431,48 pkt., mWIG40 oddalił się od piątkowego szczytu o 0,42 proc. do 5.829,51 pkt., a jako jedyny rósł sWIG80 i zyskał 0,11 proc. do 21.644,08 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW w Europie rosła większość giełd, a krajowe indeksy znajdowały się w gronie najsłabszych. Mocniej tracił jedynie węgierski BUX (-1,5 proc.). Niemiecki DAX notowany był w okolicy poziomu odniesienia, podczas gdy w USA indeksy rosły po ok. 0,1-0,2 proc.

Wizner zwrócił uwagę, że poniedziałkowym spadkom towarzyszyły niższe obroty, które na szerokim rynku wyniosły 945 mln zł. Z tego 723 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W ujęciu sektorowym jedynie spółki chemiczne oparły się przecenie, choć zyskały jedynie 0,02 proc. Pozostałe notowane na GPW branże traciły, w tym najmocniej odzież (-2,1 proc.) oraz leki (-1,9 proc.).

"Wśród krajowych blue chipów najmocniej rosło JSW (+5,4 proc.), które odrabia straty po prawie trzech tygodniach spadków" - powiedział Wizner.

W ramach trwającego od początku miesiąca odbicia walory JSW powróciły nad barierę i zakończyły sesję na poziomie 52 zł.

Przy przewadze spadków wzrostem o blisko 3 proc. wyróżnił się także górniczy KGHM. Odbiciu towarzyszyły trzecie obroty na rynku (87 mln zł).

"Natomiast najsilniej tracił Mercator (-6,9 proc.), który dalej znajduje się w trendzie spadkowym" - powiedział analityk.

Mercator Medical rozpoczął poniedziałkowe notowania jako najmocniejsza spółka w WIG20 i zyskiwał ok. 5 proc. po informacji o możliwym skupie akcji własnych. Spółka zakończyła jednak dzień największym spadkiem w indeksie, tracąc na zamknięciu 6,9 proc. do 110,3 zł.

"Przy silnych trendach, a Mercator w takim się znajduje, czasem nawet pozytywne informacje potrafią być niewystarczające do jego odwrócenia" - powiedział Wizner.

Analityk zwrócił uwagę na 3,2-proc. korektę notowań Allegro (do 47,7 zł), które rosnąc w piątek o 11 proc. dało inwestorom nadzieje na zakończenie spadków. Ponownie obroty na akcjach spółki były największe na GPW i tym razem wyniosły 135 mln zł.

"Jednak dzisiejsze odbicie od poziomu 50 zł rysuje niezbyt korzystny obraz techniczny tego waloru" - dodał.

W gronie dużych spółek wyraźnie traciły także LPP, Santander, Tauron i Orange - zniżkowały po nieco ponad 2 proc.

W mWIG40 po ok. 2-2,5 proc. zwyżkowały Bank Handlowy, Wirtualna Polska i XTB.

Z kolei ponad 5-proc. spadek zanotowała Celon Pharma, niemal w całości oddając piątkowy wzrost.

Po ok. 3 proc. traciły LiveChat Software, Asseco SEE, Millennium, Kruk i Play Way.

Indeksowi sWIG80 od rana ciążył Erbud, który na koniec notowań tracił 11,6 proc. Przed sesją spółka poinformowała, iż jej grupa odnotowała w III kwartale 2021 roku 21,4 mln zł straty netto jednostki dominującej z działalności kontynuowanej wobec 22,6 mln zysku rok wcześniej.

Najmocniej rosły z kolei VRG, CI Games i Torpol, a zwyżkom między 4 a 5 proc. towarzyszyły przekraczające 1 mln zł obroty. Dla CI Games i Torpolu była to czwarta sesja bez spadków. Torpol podał szacunki, że po trzech kwartałach 2021 roku miał 36 mln zł zysku netto wobec oczekiwanych przez analityków 32,4 mln zł.

Z kolei grupa VRG chce nawiązać współpracę z nowymi platformami multibrandowymi i rozszerzyć sprzedaż na kolejne rynki zagraniczne, w tym Rosję. Obecnie marki z portfolio grupy są dostępne dla klientów z kilkudziesięciu rynków europejskich.