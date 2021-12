Na Comex w Nowym Jorku miedź drożeje o 0,19 proc. i jest po 4,3125 USD za funt.

Notowania metalu mają wsparcie po informacji, że eksport miedzi z Peru spadł w październiku w ujęciu rok do roku o prawie 1/3 - do 180,82 ton.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zdrożała aż o 308 USD, czyli 3,3 proc., najmocniej od 2 miesięcy, i kosztowała 9.507,50 USD za tonę.

Była to reakcja na informacje, że jedna z największych kopalń miedzi w Peru - Las Bambas - wstrzymuje działanie po tym, jak nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie zakończenia protestów lokalnej społeczności, która zablokowała dojazd do kopalni.

Od soboty Las Bambas nie będzie dostarczać miedzi, ponieważ zabraknie jej kluczowych surowców do produkcji z powodu prowadzonych blokad dróg dojazdowych - poinformowała firma MMG Ltd., do której należy peruwiańska kopalnia.