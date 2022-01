W piątek warszawska giełda wróciła do handlu po jednym dniu przerwy, "omijając" nieudany dla posiadaczy akcji czwartek, kiedy główne europejskie indeksy spadły na ogół ponad 1 proc. Początek piątkowych notowań na GPW sugerował, że główne krajowe indeksy mogą podążyć tą samą ścieżką. Wprawdzie WIG20 rozpoczął sesję na poziomie zbliżonym do zamknięcia sesji we środę, ale w ciągu niecałej godziny spadł o ponad 1 proc. Przed 10.00 indeks znalazł się na poziomie 2.279 pkt., notując dzienne minimum.

Reklama

Istotny wpływ na to, że jeszcze przed południem WIG20 znalazł się powyżej poziomu 2,3 tys. pkt., miały opublikowane o 10.00 dane o inflacji. Według wstępnych wyliczeń GUS roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniosło w grudniu 8,6 proc. i było 0,3 pkt. proc. wyższe od oczekiwań analityków. Miesiąc wcześniej inflacja CPI wynosiła 7,8 proc. Kolejny odczyt inflacji przekraczający prognozy inwestorzy zinterpretowali jako zapowiedź kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych, w którym referencyjna stopa procentowa może dojść do 4 proc. Taki scenariusz to zapowiedź poprawy wyników finansowych banków, którą inwestorzy częściowo już uwzględniają w cenach akcji. Jednak wraz z coraz wyższą prognozą docelowego poziomu stóp procentowych, rośnie także skala oczekiwanych zysków w sektorze finansowym. Po podaniu danych przez GUS indeks WIG-Banki zyskał do końca sesji niemal 2 proc., pociągając w górę WIG20.

Pod koniec sesji WIG20 zyskał kolejne punkty dzięki istotnej zwyżce notowań Allegro i ostatecznie zakończył piątek na poziomie 2.311,93 pkt., zyskując 0,04 proc. wobec zamknięcia sesji w środę. Dla WIG20 była to 10. z rzędu wzrostowa sesja i kolejny, trzeci tydzień na plusie. W porównaniu do poprzedniego piątku indeks zyskał 2,0 proc. WIG20 jest na najwyższym poziomie od połowy listopada.

WIG zyskał w piątek 0,14 proc. i na zamknięciu miał wartość 70.850,99 pkt. mWIG40 wzrósł w piątek o 0,52 proc. do 5.434,91 pkt., a sWIG80 spadł o 0,21 proc. do 20.570,01 pkt. W perspektywie tygodnia indeksy zyskały 2,2-2,7 proc.

Koniunktura na głównych europejskich rynkach nie zachęcała do kupowania akcji. Niemiecki DAX i francuski CAC-40 zniżkowały o 17.00 o 0,7-0,8 proc., a rozpoczynające dopiero sesję amerykańskie indeksy S&P500 i Nasdaq Composite zniżkowały o 0,3-0,9 proc.

Obroty akcjami wyniosły w piątek niemal 1,5 mld zł, z czego 1,26 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Obroty akcjami Allegro wyniosły 262 mln zł i spółka była pod tym względem zdecydowanym liderem rynku. Granicę 100 mln zł przekroczyły jeszcze PKO BP (138 mln zł), PKN Orlen (128 mln zł), Pekao (122 mln zł) i CD Projekt (105 mln zł).

WIG20 zakończył sesję na plusie, mimo że w górę poszły kursy jedynie 8 firm. Liderem wzrostów były akcje JSW - ich kurs zwyżkował o 4,9 proc. do 38,34 zł, dzięki zwyżce notowań węgla.

Ponad 4 proc. poszły w górę notowania Allegro, które tak jak duża część rynku, rozpoczęły sesję od spadków. Jednak ok. południa kurs doszedł do 38 zł, przekraczając poziom zamknięcia notowań w środę (37,785 zł). O 15.00 zwyżka wyraźnie przyspieszyła i godzinę przed końcem sesji Allegro było na plusie ponad 6 proc., ale ostatecznie zwyżka nieco osłabła. Notowania zakończyły się na poziomie 39,365 zł. Przed miesiące akcje notowane były najniżej w historii (34,725 zł).

Powody do zadowolenia mieli w piątek akcjonariusze LPP - kurs akcji odzieżowej spółki zyskał 3,3 proc. i zamknął sesję na poziomie 18,3 tys. zł, najwyższym w historii. W pierwszym tygodniu 2022 roku kurs poszedł w górę ponad 6 proc.

Akcje banków z WIG20 - Santander BP, PKO BP i Pekao - zwyżkowały o 0,9-2,2 proc.

Liderami spadków były Asseco Poland i KGHM, które straciły po ponad 3 proc. O 2,6 proc. do 198,64 zł spadły notowania CD Projektu. Przed sesją analityk Morgan Stanley Omar Sheikh obniżył rekomendację dla akcji spółki do "niedoważaj" z "równoważ". Cena docelowa została określona na 120 zł - poinformowała agencja Bloomberg.

W mWIG40 liderem wzrostów był mBank - kurs akcji poszedł w górę 9 proc. do 484 zł, najwięcej od ponad 3 miesięcy. Obroty akcjami wyniosły 27 mln zł i także pod tym względem spółka była liderem w mWIG40.

Do najwyższego poziomu od 6 miesięcy wspięły się akcje XTB, po wzroście o 4,3 proc. do 17,33 zł.

Po ponad 2 proc. wzrosły także notowania AmRestu i Asbisu.

Nieudaną sesję mają za sobą spółki z branży chemicznej - kurs akcji Ciechu spadł 3,6 proc. do 41,60 zł i była to największa przecena w mWIG40, a notowania Grupy Azoty zniżkowały o 1,4 proc. do 34 zł.