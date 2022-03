Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,29 proc. i wyniósł 33.794,66 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,53 proc. i wyniósł 4.363,49 pkt.

Nasdaq Composite spadł 1,56 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.537,94 pkt.

"Nikt nie wie, dokąd ta sytuacja zmierza, a my znajdujemy się w środowisku maksymalnej niepewności, która wymaga przemyślenia przez większość inwestorów” — powiedział Peter Garnry, szef strategii kapitałowej w Saxo Bank AS.

Według Pascala Blanque, dyrektora ds. inwestycji grupy w Amundi Asset Management, inwestorzy poszukujący „punktów wejścia” w wielu segmentach rynku powinni postępować ostrożnie, ponieważ „przecena może jeszcze iść dalej”.

„Jesteśmy w trakcie zmiany reżimu na rynku charakteryzującej się bezprecedensowymi siłami inflacyjnymi, których nie widziano w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat” – powiedział.

Rosyjska inwazja wojskowa na Ukrainę trwa już ósmy dzień. Nie jest jasne jak wygląda obecna sytuacja w Chersoniu. W środę rosyjska armia podała, że przejęła kontrolę nad miastem, co dementowała strona Ukraińska. W czwartek władze miasta podały, że rosyjskie wojska zajęły miejscowy ratusz.

Rosyjskie wojska ostrzelały rakietami dzielnicę mieszkalną Czernihowa na północy Ukrainy. Nadal trwa też ostrzał rakietowy Charkowa, w wyniku którego wiele osób zginęło. Toczone są też walki wokół Kijowa i Mariupola.

Strona ukraińska nie osiągnęła rezultatów, na które liczyła, ale wkrótce odbędzie się trzecia tura rozmów; jest porozumienie o zapewnieniu wspólnie korytarzy humanitarnych - powiedział w czwartek doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, po zakończeniu drugiej tury rozmów ukraińsko-rosyjskich.

"Strony osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnego zapewnienia korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji ludności cywilnej, a także dostaw leków i produktów żywnościowych do miejsc najostrzejszych walk, wraz z możliwością czasowego przerwania ognia na czas prowadzenia ewakuacji w sektorach, gdzie się ona odbywa" - oświadczył Podolak, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Dodał, że w najbliższym czasie zorganizowane zostaną specjalne kanały łączności i stworzone będą odpowiednie procedury logistyczne.

Unia Europejska dąży do pozbawienia Rosji klauzuli największego uprzywilejowania w Światowej Organizacji Handlu, co może dodatkowo uderzyć w warty 95 miliardów euro eksport Rosji do krajów UE.

Szefowa resortu finansów USA Janet Yellen poinformowała w środę, że sankcje zablokowały ok. połowy aktywów banku centralnego Rosji i "ograniczyły" 80 proc. aktywów rosyjskich banków. Zapowiedziała, że Waszyngton zlikwiduje luki w restrykcjach nałożonych na Moskwę. Pytana o to, czy sankcje obejmą ograniczenie importu ropy i gazu z Rosji, Yellen odparła, że nie jest to wykluczone.

Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła w środę przytłaczającą większością głosów rezolucję popierającą Ukrainę. Wcześniej podobną rezolucję uchwalił Senat.

Po rozpoczęciu 24 lutego inwazji Rosji na Ukrainę na agresora został nałożony szereg sankcji, m.in. doszło do zamrożenia aktywów rosyjskiego banku centralnego za granicą oraz odcięcia resortu finansów Rosji i tamtejszych firm od finansowania z rynków zachodnich. Zdecydowano o odcięciu siedmiu banków rosyjskich od systemu Swift.

Według brytyjskiego Narodowego Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych rosyjska inwazja na Ukrainę może obniżyć wartość światowej gospodarki o 1 bln USD i zwiększyć w tym roku globalną inflację o 3 proc., wywołując kolejny kryzys w łańcuchu dostaw.

Akcje Best Buy rosły o 9 proc. po tym, jak detalista przebił oczekiwania dotyczące zysków za IV kw. i podwyższył dywidendę, a Kroger zyskuje 9,5 proc. po pobiciu szacunków dotyczących zysków za IV kw.

Akcje producenta oprogramowania Snowflake spadły o 18 proc. po tym, jak firma poinformowała o spowolnieniu wzrostu przychodów w tym roku.

W związku z sankcjami na Rosję wiele spółek wstrzymuje swoją działalność na terenie tego kraju. General Motors Co. poinformował, że wstrzymuje dostawy do Rosji. Harley-Davidson poinformował, że zawiesił działalność w Rosji. Exxon Mobil Corp. podał we wtorek, że przerwie swoją działalność na Sachalinie-1 w Rosji.

Apple Inc. i Nike Inc. ogłosiły plany wstrzymania sprzedaży w Rosji. Walt Disney Co., WarnerMedia i Sony Pictures zawiesiły premiery nowych filmów w Rosji.

Alcoa Corp., największy amerykański producent aluminium, powiedział, że przestanie sprzedawać produkty rosyjskim firmom i kupować surowce z tego kraju.

Mocno zyskiwały spółki wydobywcze w reakcji na silne wzrosty cen ropy naftowej i metali.