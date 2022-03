- Ceny metali to dla nas kluczowa kwestia. Około 50 proc. masy sprzętu AGD to właśnie metale. Są wykorzystywane też do komponentów elektronicznych, bez których trudno wyobrazić dziś sobie nowoczesne artykuły gospodarstwa domowego. To, że ceny będą musiały rosnąć, wydaje się dziś nieuniknione. Liczymy się także z tym, że niektórych elementów może zabraknąć, a to jeszcze większe zagrożenie - mówi Wojciech Konecki, prezes związku pracodawców AGD APPLiA oraz wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej.