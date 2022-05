"Za nami ciekawa sesja na warszawskiej giełdzie. Po katastrofalnej serii spadków na rynku mamy mocne odbicie. Już czwartkowa sesja dawała pierwsze sygnały możliwego odreagowania, gdyż dzienna świeca miała długi dolny cień. Katalizatorem odbicia moim zdaniem jest rynek amerykański, gdzie również rozpoczęło się odbicie i w takim otoczeniu nasza giełda mogła podczas piątkowych notowań złapać oddech" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Zdaniem analityka, na obecnym etapie rodzą się dwa pytania: pierwsze, czy piątkowy wzrost jest początkiem nowego trendu w górę czy też korektą, a drugie, dokąd rynek może dojść.

"Moim zdaniem, na obecnym etapie rozpoczęty wzrost należy interpretować jako korektę, a w średnim terminie bardziej prawdopodobny wydaje się być scenariusz spadkowy" – powiedział analityk.

Jeśli chodzi o zasięg rozpoczętej w piątek korekty, to analityk wskazał okolice 1.850 dla WIG20 jako na minimalny jego zdaniem zakres odreagowania.

"Nie można jednak wykluczyć, że odbicie będzie większe, a kolejne opory widzę w okolicach 1.900 pkt. dla WIG20" – dodał analityk BM PKO BP.

Jak powiedział Smoliński, kluczowe dla średnioterminowego obrazu rynku są jednak okolice 2.000 pkt.

"Moim zdaniem do okolic 2.000 pkt. WIG20 wzrosty miałyby znamiona ruchu korekcyjnego. Jeśli jednak rynkowi udałoby się pokonać znajdujące się w pobliżu tego poziomu opory, to sytuacja techniczna w średnim terminie zaczęłaby się zmieniać. W takim przypadku szala prawdopodobieństwa przeważyłaby się na stronę zakończenia spadków i odwrócenia trendu czy przejścia rynku w konsolidację" - powiedział analityk BP PKO BP.

"Osobiście w taki scenariusz obecnie słabo wierzę, ale to rynek ma zawsze rację" – podsumował Smoliński.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 4,38 proc. do 1.765,63 pkt., WIG zwyżkował o 3,9 proc. do 55.143,54 pkt., a sWIG80 poszedł w górę o 1,86 proc. do 17.667,58 pkt. Na poziomie 4.233 pkt. zamknął natomiast piątkowe notowania mWIG40, co oznaczało wzrost o 3,67 proc.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,164 mld zł, z tego 0,996 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich nastroje panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 1,9 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 2,27 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 1,96 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie również panowały pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł o 2,98 proc., S&P500 szedł w górę o 2,11 proc., a DJI zyskiwał 1,35 proc.

W ujęciu sektorowym zyskały wszystkie z 15 indeksów. Najmocniej urosły WIG-Odzież (7,31 proc.), WIG-Energetyka (7,22 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (5,22 proc.) i WIG-Banki ( 5,1 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był mWIG40, który zyskał 0,1 proc., a najsłabiej zachował się sWIG80, który spadł o 2,03 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Odzież (11,86 proc.), a najmocniej straciły WIG-Górnictwo (-5,2 proc.) oraz WIG-Leki (-4,2 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje LPP (14,6 proc.) i Dino (8,9 proc.).

Najmocniej w takim horyzoncie spadły akcje KGHM (-6,8 proc.) oraz PGNiG (-6,5 proc.).

W WIG20 w piątek mocne wzrosty zanotowały spółki z sektora odzieżowego: kurs LPP wzrósł o 7,53 proc., a CCC o 10,65 proc. i był liderem tego segmentu rynku.

Silne odbicie zanotował również sektor bankowy, w tym banki z WIG20. Jak poinformował Narodowy Bank Polski, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-marzec 2022 roku wyniósł 6,2 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 139 proc. W samym marcu 2022 r. zysk netto wyniósł 2,1 mld zł, czyli wzrósł 312 proc. rdr.

Z banków w WIG20 najmocniej urosły kursy Pekao (7,62 proc. do 88,46 zł) oraz PKO BP (5,18 proc. do 30,45 zł).

W czasie sesji obydwa banki poinformowały, iż przygotowały nową ofertę depozytową, z wyższym oprocentowaniem.

Dodatkowo dla Pekao analityk Goldman Sachs Mikhail Butkov podniósł rekomendację do "kupuj" z "neutralnie", a cenę docelową jego akcji wyznaczył na 135 zł.

Spośród blue chipów, w gronie liderów wzrostów były również akcje PGE (8,86 proc.) oraz JSW (7,87 proc.). Drugi przedstawiciel sektora górniczego KGHM, zyskał 3,11 proc. do 119,2 zł.

Po czwartkowej sesji KGHM podał kwartalne wyniki, wg których skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2022 roku 3,133 mld zł wobec 2,608 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 2,946 mld zł skorygowanej EBITDA.

Jak poinformował prezes Marcin Chludziński, KGHM pozytywnie patrzy na perspektywę dywidendy za 2021 r., wkrótce zarząd będzie podejmował decyzję o rekomendacji w sprawie podziału zysku.

W piątek w WIG20 nie spadły akcje żadnej spółki, a najmniejszy wzrost zanotował Cyfrowy Polsat (0,36 proc.).

W mWIG40 mocne wzrosty z początku sesji utrzymał Alior Bank, którego kurs poszedł w górę o 8,65 proc. do 30,91 zł.

Liderem w tym segmencie notowań było jednak DataWalk, którego akcje dzięki mocnej końcówce sesji zyskały 11,02 proc. do 177,7 zł.

W gronie liderów z połowy sesji utrzymały się także akcje Kruka i Tauronu, które zyskały odpowiednio 7,22 proc. i 7,19 proc.

O 5,15 proc. wzrósł natomiast kurs AmRestu, który opublikował wyniki za I kw. br. W tym okresie spółka miała 0,1 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 19,9 mln euro straty rok wcześniej. Przychody grupy wzrosły w tym czasie do 507 mln euro z 380 mln euro przed rokiem i były zgodne z opublikowanymi wcześniej szacunkami.

Jak powiedział członek zarządu Eduardo Zamarripa podczas telekonferencji dla inwestorów, Grupa AmRest podtrzymuje założenia, że w 2022 roku jej przychody mogą wzrosnąć o ponad 10 proc. "Na chwilę obecną podtrzymujemy założenia, które wcześniej prezentowaliśmy. Przychody są zgodne z założeniami, czujemy się komfortowo" - powiedział Zamarripa. Zwrócił jednak uwagę na presję kosztową, którą odczuwają wszystkie kraje.

O 4,08 proc. do 17,85 zł wzrosły natomiast akcje Huuuge, dla których analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 5 maja obniżyli wycenę do 26 zł z 44 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj".

Po mocnym początku piątkowych notowań na 1,5-proc. plusie zakończyły sesję akcje PKP Cargo. Spółka szacuje, że odnotowała w I kwartale 2022 roku 47,6 mln zł skonsolidowanej straty netto i 1.166,3 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się straty na poziomie 62,5 mln zł.

W mWIG40 słabo piątkową sesję zakończyły akcje Celon Pharmy, której kurs poszedł w dół o 4,88 proc. do 20,45 zł i zamknął notowania na 52-tygodniowych minimach.

Spośród spółek z sWIG80 w piątek wyróżniały się akcje Wieltonu i Bumechu, które poszły w górę odpowiednio o 11,79 proc. i 9,2 proc. Kurs Wieltonu na czwartkowej sesji był notowany na 52-tygodniowych minimach, a Bumech odbija po mocnej przecenie z pierwszych sesji maja br.

Jak poinformował PAP Biznes prezes Bumechu Andrzej Buczak, spółka będąc właścicielem kopalni Silesia, korzysta z wysokich cen węgla. Ocenia, że w tym roku przychody kopalni mogą wzrosnąć dwukrotnie, do ponad 800 mln zł. "Kupowaliśmy PG Silesia przy cenach węgla ARA na poziomie 70 USD/tonę, a w tej chwili cena wynosi 320 USD/t. Choć ze względu na konieczność dokończenia realizacji kontraktów długoterminowych, przełożenie wysokich cen na przychody odbywa się sukcesywnie, wraz z zawieraniem nowych umów. Nasi klienci w rozmowach z nami już zaczęli akceptować formuły cenowe odnoszące się do cen ARA" - powiedział prezes.

Mocno o 10,38 proc. do 5,85 zł urósł również kurs Cognor Holding, którego zarząd rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2021 roku na dywidendę przeznaczyć 25,7 mln zł, do daje 0,15 zł dywidendy na akcję.

Słabo spośród spółek z sWIG80 piątkowe notowania zakończyły akcje Ryvu Therapeutics (-2,18 proc. do 31,35 zł), którego kurs znalazł się na 52-tygodniowych minimach.(PAP Biznes)

