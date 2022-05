Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 10,67 mln USD wobec 6,5 mln USD zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł w I kw. br. 13,3 mln USD wobec 7,64 mln USD rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 14,39 mln USD wobec 10,39 mln USD rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA naszej firmy wzrosła o 38,5%, do 14,4 mln USD, pomimo niższego poziomu przychodów. Było to możliwe dzięki stałej koncentracji na rentowności naszych flagowych tytułów. Zwiększanie rentowności tej kategorii pozwala nam na generowanie lepszych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. Cieszymy się również, że w marcu 2022 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zniosła ograniczenia CAT3 w stosunku do obrotu naszymi akcjami. Dzięki temu wszyscy inwestorzy mogą bez żadnych ograniczeń obracać naszymi akcjami, co jest świetną wiadomością" - powiedział dyrektor finansowy Grzegorz Kania, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84 mln USD w I kw. 2022 r. wobec 95,69 mln USD rok wcześniej.

"Flagowe tytuły Huuuge ('Huuuge Casino' i 'Billionaire Casino') wygenerowały w I kw. 2022 r. przychody rzędu 73,4 mln USD, co oznacza spadek o 12,3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Głównym powodem tego spadku była niższa dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU), co jest odzwierciedleniem szerszego trendu obserwowanego w ramach gatunku gier social casino. ARPDAU (średni przychód na dziennego aktywnego użytkownika) dla flagowych gier wzrósł o 11% r/r, a średni przychód na płacącego użytkownika (ARPPU) głównych tytułów wyniósł 41,4 USD i był wyższy o 2,8% w ujęciu rok do roku" - czytamy także.

Udział nowych gier w przychodach ogółem w I kw. 2022 r. wyniósł 12%. Gra "Traffic Puzzle", stanowiąca główną pozycję wśród nowych tytułów, wygenerowała w I kw. 2022 r. przychody na poziomie 8,6 mln USD, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W I kw. 2022 r. liczba unikalnych użytkowników tej gry wyniosła ponad 205 tys., a w kwietniu dzienna liczba jej aktywnych użytkowników przekroczyła 240 tys. Huuuge kontynuuje rozwijanie funkcjonalności "Traffic Puzzle", a po osiągnięciu oczekiwanego wzrostu wskaźników KPI wydatki na marketing będą skalowane powyżej obecnego poziomu, podano.

"Otoczenie makroekonomiczne stawia w ostatnim czasie przed większością rynków i branż ogromne wyzwania. Według agencji analitycznej Sensor Tower, wydatki konsumenckie na gry mobilne spadły w I kwartale o 7,1% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, i jak na razie na rynku panują spore zawirowania. W okresach gorszej koniunktury rynkowej firmy zmuszone są dostosować swoje plany działania, a cały sektor przestawia swoją strategię cenową ze ścieżki wzrostu na utrzymanie fundamentów. W przypadku naszych głównych gier oznacza to generowanie gotówki i wypracowywanie zysków. Jednocześnie naszym celem jest osiągnięcie znacznego wzrostu dzięki grze 'Traffic Puzzle' oraz działalności wydawniczej. Nadal z optymizmem patrzymy w przyszłość i konsekwentnie wdrażamy naszą strategię. W dłuższej perspektywie planujemy poszukiwać potencjalnych innowacji, które można zastosować w naszych grach, szczególnie w ramach technologii Web3 i blockchain. Dysponujemy odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby w tych ekscytujących i rozwojowych segmentach zdobyć przewagę konkurencyjną" - powiedział prezes Anton Gauffin.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 1,2 mln USD wobec 42,06 mln USD straty rok wcześniej.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 373,74 mln USD w 2021 r.

(ISBnews)